Cenazeden sonra ilçe karıştı!

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi’nde dün akşam yapılan bir düğünde 14 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Günay Kaygusuz toprağa verildi. Cenaze yakınları cenaze törenini takip eden gazetecileri darp edip görüntü almalarını engelledi. Ardından bir grup, olayın zanlısı 14 yaşındaki M.Ö.’nün yaşadığı eve gidip pencereleri kırdı, evdeki eşyalara zarar verdi.

Dün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi’nde yapılan bir düğünde 14 yaşındaki M.Ö.’nün pompalı tüfekle havaya rastgele ateş acıması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Günay Kaygusuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öğlen saatlerinde hastaneden alınarak Karakollar Mahallesi’ndeki evine getirilen Günay Kaygusuz için dua edildi.

Cenaze evdeki törenin ardından köy mezarlığına götürülürken, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası talihsiz çocuk toprağa verildi.



Bu arada, cenaze töreninde cenaze aracının üzerine çıkıp olayın kan davasına dönüştüğünü söyleyen bir kişi “Kanını yerde bırakmayacağım. Onlardan da kan alacağım. Benim yüreğim yandı onların da yüreğini yakacağım” diye bağırdıktan sonra cenazede bulunan bir grup basın mensuplarını taşlamaya başladı. Daha sonra yakaladıkları basın mensuplarını darp eden kişiler olayın zanlısı 14 yaşındaki M.Ö.’nün evine gidip pencerelerini kırdıkları eve zarar verdiler.