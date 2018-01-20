Cenazede ölen kişinin damadından şoke eden çıkış

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Muğla'da bir cenaze namazında ilginç bir olay yaşandı. Cenaze namazına katılan kişi kayınpederine kendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmedi.
20 Ocak 2018 Cumartesi 14:55
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:55
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