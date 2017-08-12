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Cenazede korkutan görüntü! Ne yapacaklarını bilemediler...

ABD'de 82 yaşındaki bir adamın cenaze töreni sırasında tabut tam kazılan çukura bırakılırken, toprak içinden bir bacak tabutun üzerine düştü. Törene gelen herkes ne yapacağını bilemedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:13
Cenazede korkutan görüntü! Ne yapacaklarını bilemediler...

New Jersey'de  85 yaşındaki Celeveland Butler, ailesi tarafından Mount Holiness mezarlığında toprağa verilirken oldukça garip bir olay yaşandı.

Yaşlı adamın tabutunun üzerine giysi ve platik bir torba ile kaplanmış bir bacak düştü. Tabutu gömen cenaze evi çalışanları işine  hiç bir şey olmamaış gibi devam etti.

Yaşlı adamın kızı Sandra Butler, "Hepimiz şoke olduk. Aynı anda tepki verdik. Çünlü çalışanlar ayak hakkında tek kelime etmedi. Ancak öyleye düşen ceset bir insana aitti. Birilerinin yakınıi sevdiği birisiydi" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:13
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