Cenazede husumetli iki taraf kavga etti: 8 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde cenazeye giden vatandaşlar arasında çıkan kazmalı-kürekli kavgada 8 kişi yaralandı.01 Ağustos 2017 Salı 15:41
Edinilen bilgiye göre, Kösen köyünde cenazeye giden iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar cenazede karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar kazma ve küreklerle birbirlerine girdi.
Çıkan kavgada kazma ve kürek darbeleriyle yaralanan 8 kişi Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavganın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.