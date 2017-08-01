Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cenazede husumetli iki taraf kavga etti: 8 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde cenazeye giden vatandaşlar arasında çıkan kazmalı-kürekli kavgada 8 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:41
Cenazede husumetli iki taraf kavga etti: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kösen köyünde cenazeye giden iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar cenazede karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar kazma ve küreklerle birbirlerine girdi.

Çıkan kavgada kazma ve kürek darbeleriyle yaralanan 8 kişi Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:41
  1. Kastamonu
  2. Tosya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    1. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    2. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    3. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    4. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    5. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    6. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    7. Ambulans yayaya çarptı!
    8. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    9. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    10. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    11. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    12. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    13. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    14. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    15. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    16. Sular altında kalacak... gün verildi..
    17. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    18. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    19. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    20. Tokmak ailesinin acılı günü
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!