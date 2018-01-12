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Cenaze namazında dikkat çeken detay!

Özellikle KHK eleştirisi sonrası AK Parti ve yol arkadaşlarına olan tavrı büyük tartışmalara yol açan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, katıldığı cenaze namazında dikkatleri bir kere daha üzerine çekmeyi başardı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:18
Cenaze namazında dikkat çeken detay!

Yalçın Bayer bugünkü yazısında geçen günlerde vefat eden Kayserili işadamı Mehmet Beğendik’in cenazesinde yaşananları yazdı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cenaze namazındaki durumuna dikkat çeken Bayer “Kayseri’den iki bilgi sunmak istiyoruz” dediği yazısında vefat eden iş adamıyla ilgili bilgi verdikten sonra cenaze hakkındaki detayları yazdı.

“GÖRÜNTÜ VERMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ”

Abdullah Gül’ün cenazeye katılmasının ardından yaşananları aktaran Bayer şu ifadeleri kullandı:

Tarifeli uçakla Kayseri’ye gelen ve İstanbul’a dönen Gül, Beğendik ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze töreninde Gül’ün yanında tarafı olan siyasiler bir yana AK Partili olan kişilerin de görüntü vermemesi dikkat çekti."

OHAL'İ CEVAPSIZ BIRAKMIŞTI

10 Ocak'ta kameraların karşısına geçen Gül, bir gazetecinin OHAL'in 6. kez uzatılmasını sorması üzerine teşekkür edip kameralara sırtını dönmüş ve soruları cevapsız bırakmıştı. 

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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