Cenaze namazı kılındığı sırada camide tente çatı çöktü! Ölü ve yaralılar var

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı ın kılındığı sırada üzerinde kar biriken tente çatı çöktü. Olayda 2 kişi ölürken 10’dan fazla kişi de yaralandı.

Cenaze namazı kılındığı sırada camide tente çatı çöktü! Ölü ve yaralılar var
Eklenme: 10 Ocak 2017, 15:48
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Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kalırken 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KERİMOĞLU: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10'UN ÜZERİNDE YARALI VAR

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

 
EtiketlerAtaköy 5. Kısım CamiiBakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
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