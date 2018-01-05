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Cenaze, hastane odasında kilitli kaldı! Kapının nasıl kilitlendiğini açıklayamadılar

Bakırköy’de bir hastanede ilginç bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi odada kilitli kaldı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:22

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir hastanede ilginç bir olay yaşandı. Kalp ameliyatı olan yaşlı kadın, hasta odasına çıkarıldı. Doktorla yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından çok geçmeden kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre kapı ‘yanlışlık’ bir personel tarafından kilitlendi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni de odada kilitli kaldı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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