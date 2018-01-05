Cenaze, hastane odasında kilitli kaldı!

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir hastanede ilginç bir olay yaşandı. Kalp ameliyatı olan yaşlı kadın, hasta odasına çıkarıldı. Doktorla yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından çok geçmeden kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre kapı ‘yanlışlık’ bir personel tarafından kilitlendi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni de odada kilitli kaldı.