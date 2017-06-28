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Cenaze arabası kaza yaptı: 1 ölü

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, cenaze aracıyla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:10
Cenaze arabası kaza yaptı: 1 ölü

Kaza, Araç ilçesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail P. idaresindeki 37 HE 127 plakalı otomobil seyir halindeyken, Karabük-Kastamonu istikametinde gitmekte olan Zonguldak-Muslu Belediyesine ait 67 FC 477 plakalı cenaze nakil aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilden fırlayan sürücüsü İsmail P., 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine götürüldü. Otomobil sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zonguldak’tan Sinop’a götürülen cenaze ise Araç Belediyesi cenaze aracına nakledilerek yola çıktı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:10
  1. Zonguldak
  2. Karabük
  3. Sinop
  4. Kastamonu
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