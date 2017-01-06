Çemişgezek’ten büyük bir başarı çıktı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yatılı okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Ayşenur Yıldırım, TEOG’da 120 sorunun 118'ini doğru yanıtlayarak, Türkiye 3’üncüleri arasına girdi. Haftanın 5 gününü yatılı okulda, 2 gününü ise ailesinin yanında geçiren Yıldırım’ın hedefi TEOG 2’de Türkiye birincileri arasına girmek. Başarısının sırrının ailesinin ve öğretmenlerinin verdiği destek ve disiplinli çalışma olduğunu anlatan Yıldırım, "İlçeye bağlı Uzungöl köyünde oturuyoruz. Ailem hayvancılık yapıyor. Ben okulumda yatılı olarak kalıyorum. Öğretmenlerimiz bizi hep destekliyor. Bizlere iyi bir eğitim verebilmek için çaba gösteriyor. Ben de TEOG sınavında en iyiyi başarabilmek için çaba gösterdim. Bu sınavda 120 sorudan 118 doğrum çıktı. Bir matematik ile bir sosyal bilgiler sorusunu yanlış yaptım. İkinci sınavda bunları da telafi etmek için çabalayacağım" dedi.

"Başarı için inanmak ve çalışmak gerek"

Başarmanın sırrının disiplinli çalışmak ve inanmak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çemişgezek ilçemizin öğrencilerinin çoğu çok çalışkan ve başarılı. Her şeyden önce inanacaksın başaracağına. Ben sınava girmeden önce denemelerde bütün sorulara doğru yanıt vermeyi planlıyordum. Yine de inanıyorum ikinci sınavda full çekeceğime. Düzenli çalışıyorum ve haftada mutlaka bir kitap bitirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Diş doktoru olmak istiyorum"

Haftanın 5 gününü okulda, 2 gününü ise evde geçirdiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hafta sonları köye gittiğimde yine düzenli ders çalışmamın yanında babama ahır işlerinde, anneme de ev işlerinde yardım ediyorum. Yaz aylarında babam çiftçilik de yaptığı için gücüm yettiğince derslerimi aksatmadan evimizin her işinde aileme destek olmaya çalışıyorum. İleride de diş doktoru olmak istiyorum. Çok sevdiğim bir meslek. Bunu yapabilmem durumunda insanlara çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum."

"Artık ölümler normal karşılanıyor"

Türkiye’de ve dünyada son zamanlarda artan şiddet olaylarına çok üzüldüğünü de vurgulayan Yıldırım, "Günümüzde çocuk ölümleri ve insan ölümleri artık normal karşılanıyor. Her hafta sonu eve gittiğimde, her televizyon açtığımda ölüm ve şiddet haberi izlemek beni çok üzüyor. Bunların artık bitmesini istiyorum. Ülkemize, tüm dünyaya barışın hakim olmasını istiyorum. Umarım çocuklar artık ölmez. Böyle güzel eğitim alırlar. Ülkesine, vatanına, milletine ve devletine hayırlı birer evlat olurlar" ifadelerini kullandı.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Kızının başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan baba Kazım Yıldırım ise, şunları söyledi:

"Kızımla gurur duyuyorum. Kızımın bu sınavda iki yanlışı oldu. İkinci sınavda full yapmasını arzu ediyorum. Kızıma inanıyorum ve güveniyorum. Kızımın da kendisine güveni çok fazla. Ben köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Kızım da geldiği zaman ahırda bana yardımcı oluyor. Bahar aylarında geldiği zaman o da benimle hayvan otlatmaya gelmek istiyor. Beraber hayvanlarımızı otlatmaya gidip geliyoruz. Kızım hiçbir zaman azmini kaybetmedi. Çalışma konusunda hırs yaptı. Bu başarı azmin ve çok çalışmanın ürünüdür. Kızıma emek veren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Alt birimden en üst birime emeği bulunan bütün eğitim kadrolarına teşekkür ediyorum. Vatanını, milletini ve devletini seven evlatlar yetiştirmek için çaba gösteriyoruz."