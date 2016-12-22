Cemaatler 'sohbetlerini' durdurdu: Saldırı istihbaratı mı?

Dini cemaatlerin liderleri Cübbeli Ahmet,Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak tarafından pazar ve perşembe sohbetleri adı altında yaptıkları toplantıların iptal edildiği duyuruldu.

Cemaatler benzer saatlerde yaptıkları açıklamalarda 'sohbet' toplantılarını iptal ettiklerini duyurdu.

Cübbeli Ahmet olrarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'bazı haberler ve zuhuratlar neticesinde bu kararı aldığını' belirtirken, Twitter'da konuya ilişkin yapılan yorumlar 'Saldırı uyarısı mı var?' sorusunı akıllara geldi. ​Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak tarafından yapılan açıklamalarda toplantıların neden iptal edildiği belirtilmedi.

ıslahhaber