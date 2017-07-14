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Cemaat-i İslami: Türkiye memnun tek Müslüman ülke

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile ilgili açıklama yapan Pakistan Cemaat-i İslami lideri Hak, “Demokrasi karşıtlarına direnen, tankların önüne yatma cesaretini gösteren, devletine, hükümetine ve demokrasiye sahip çıkan Türk halkını selamlıyorum” dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:52
Cemaat-i İslami: Türkiye memnun tek Müslüman ülke

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Türk halkını ve hükümetini 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı gösterilen “tarihi direniş ve birlik” dolayısıyla tebrik etti.

Hak, yaptığı açıklamada, “Demokrasi karşıtlarına direnen, tankların önüne yatma cesaretini gösteren, devletine, hükümetine ve demokrasiye sahip çıkan Türk halkını selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da “tarihi direniş ve birlik” gösteren Türk halkının son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dinamik liderliğinde her alanda atılım yaptığını belirten Hak, Türkiye’nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini ifade etti.

"Türkiye, halkının hükümetinden ve liderinden memnun olduğu tek Müslüman ülke"

Hak, “Müslüman dünyasındaki halklar, yöneticilerinden memnun değil. Çünkü, söz konusu politikacılar halklarına karşı ikiyüzlü ve samimiyetsiz. Ancak, Türkiye, halkının hükümetinden ve liderinden memnun olduğu tek Müslüman ülke.” değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pakistan’daki faaliyetlerine de değinen Hak, “Pakistan halkı, FETÖ’nün varlığından haberdar. Pakistan topraklarının Türkiye aleyhinde herhangi bir faaliyet için kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Hak, ABD ve Batılı ülkeleri de eleştirerek, “Bazı Batılı ülkelerin, her platformda Müslüman ümmetinin sesi olan Erdoğan’ın devrilmesi için, başarısız olan darbe girişimine destek olduklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:52
  1. Türkiye
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Cemaat-i İslami
  4. Pakistan
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