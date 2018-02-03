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Cemaat AK Parti’yi desteklerken ABD ve İsrail’den izin almıştı

Cemaatin İsrail imamı ve Yüceler Meclisi üyesi Harun Tokak: “Seçimlerden bir iki gün önce beni Gülen aradı. Kendisine duruşumuzun sürdüğünü bildirince çok sinirlendi: ‘Adamlar gürül gürül geliyor, siz hala uyuyorsunuz. Çabuk koşun adamlarla birlikte görünün!” diye bağırdı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:48
Cemaat AK Parti’yi desteklerken ABD ve İsrail’den izin almıştı

(...) Tayyip Bey okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum edilince, cemaat hiçbir biçimde ona sahip çıkmadığı gibi bu haksızlığı yapanların arkasında durdu. (...) AK Parti’nin ilk kuruluş aşamasından ilk seçimlere gireceği güne kadar cemaat hep bu oluşumun karşısındaydı. Gerekçeyse askerin bu partiye geçit vermeyeceği yolundaydı; dahası ABD yeşil ışık yakmamıştı. (...) Cemaatin İsrail imamı ve Yüceler Meclisi üyesi Harun Tokak “Seçimlerden bir iki gün önce beni Gülen aradı. Kendisine duruşumuzun sürdüğünü bildirince çok sinirlendi: ‘Adamlar gürül gürül geliyor, siz hala uyuyorsunuz. Çabuk koşun adamlarla birlikte görünün!” diye bağırdı” demişti cemaatin önde gelenlerine. Cemaat, eğer AK Parti’yi desteklediyse, bunun tek nedeni ABD ve İsrail’den alınan son dakika onayıdır. Ancak ne zaman Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı haklı tavır aldı, o saat, her ne pahasına olursa olsun, partiyle ilişkileri kesti. (...) Eğer “üstten” bir emir gelmeseydi, AK Parti’yle asla bir ilişki kurmazdı. (...)

Aziz Üstel/STAR

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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