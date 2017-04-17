% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Cem Özdemir'den küstah referandum açıklaması!

Türkiye düşmanı Özdemir, referandum sonrası Almanya’da yaşayan Türklerin, Alman anayasasını tam anlamıyla benimsemesi gerektiğini söyledi.

Cem Özdemir'den küstah referandum açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:39

Türkiye'de anayasa değişikliği referandumuna Almanya'dan çıkan yüksek oranda ‘‘Evet‘‘ oyunu değerlendiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, sonucun ülkede yaşayan Türklerin uyum süreci açısından önemli ihmallere işaret ettiğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Özdemir, bu çerçevede Türkiye kökenlilerin hem akıl hem de kalplerini kazanmak için gereken mücadelenin artık başlatılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKLER ALMAN ANAYASASINI BENİMSEMELİ"

Özdemir, bundan sonra Almanya'da yaşayan Türklerin de Alman anayasasını yüzeysel olarak kabul etmek yerine, tam anlamıyla benimsemelerini sağlanması gerektiğini ifade etti.

"HAYIRCILARIN BİZİM DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR"

Yeşiller Partisi Eş Başkanı, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51,4 Evet oyuna karşılık yüzde 48,6 Hayır oyu kullanarak,‘‘oryantal despotluğa‘‘ karşı çıkan Türkiye vatandaşlarını zor zamanların beklediğini söyledi. Özdemir, "Demokrasi için savaşmış olan insanların tam da şimdi bizim desteğimize ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

AfD PARTİSİ: EVET VERENLER ÜLKESİNE DÖNSÜN

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Türkiye'deki referandum sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamayı yapan AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden çıkan Evet oyu oranlarının, Almanya'daki birçok Türkün topluma uyumu konusunda başarısızlık sağlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

VATANDAŞLIKTAN DA ÇIKARILSINLAR

Weidel, "Erdoğan'ın beşinci kolu, belli ki daha fazla hoşlarına giden ve ait de oldukları Türkiye'ye dönsünler." şeklinde konuştu. AfD'li Weidel ayrıca söz konusu kişilerin Alman vatandaşlıklarını geri almanın da mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

Weidel, vatandaşlığın ancak topluma yeterli düzeydeki bir uyumla mümkün olabileceğini ifade etti. Ancak bu şartın Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve üçüncü nesil Türkler arasında söz konusu olmadığını belirtti.

AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadık olacaklarına yönelik şüphe bulunmayanların' Alman vatandaşlığına geçebilmeleri gerektiğini savundu.

ALMANYA'DA EVET ORANI YÜZDE 63.07

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden büyük bir katılım oldu. Almanya'dan yüzde 63.07 oranında evet oyu çktı.

 
EtiketlerCem Özdemir'den referandum açıklamasıalmanyayeşiller partisicem özdemirreferandumtürkiyeen son haber
HABER YORUMLARI
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ssseee

BEY EFENDI ALMAN ANAYASASI HAYIRCILARI DESDEKLEYIN EVET CILERI DISLAYINMI DIYOR SEN ÖNCE ALMAN ANAYASASINI KENDIN OKUSAN DAHA IYI OLUR AMA SECIM ZAMANI YAKLASIYOR ARTIK TÜRKLERE YALA KALIK YAPARSIN AMA BEN SANA OY VERMEM

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nazım arat

Cem kardeş arada gel Türkiyeye dolaş anadoluyu sohbet et insanlar ile. Kendini tanıt, fikirlerinden bahset.Sonucuna da katlan be kardeş. Sonuçta bu memleketin insanısın.

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Kipcak

Bir vekil düşününki memleketinin anayasasindan haberi yok...Lan denyo alman vatandaşi Türklerin oy hakkimi var..Laf söyledi bal kabaği....

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Turk

Tam alMAN usulü olmuş lavuk kendine faydası olmayanın başkasına ne faydası olur

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MG

Bu yorumlari begenmeyenim 

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abdUllah uysal

bu tikli adam ile tüm almanya alay eder, kendini birşey sanıyor. söyleyemediklerini insanlar köpeklerine söyletirlermiş. beni sakallı, eşim ve kızlarım siyah örtülü bu kompleksli adam bir alışveriş merkezinde görmüştü, bir surat ettiki o 70. yıllardan kalma çağdışı uzun favorileriyle. tam bir kompleks yığınıdır, nerden geldiğini unutmuş insanlığı kalmamış bir uzaylıdır. dediğim gibi almanlar bile bu tipten iğreniyor.

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bakan adam

AVRUPANIN adalet ve insanlık anlayışı bu kadar sonunda takke düştü kel göründü

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Hakan

İte bak hele, tut tut tut tut kıs kıs kıs kıs

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KARAHAN

Sütü bozuk mu desem... acaba ana babası alınır mı?

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Aydın

Kendini Alman zanneden zavallı. Alman pasaportun var ama kimliğin yok. Kendini siyasetçi olarak görme, piyon olarak görevlendirilmek üzere seçilmiş kişisin o kadar. Son kullanma tarihin gelince ne olacak?

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koyulhisarlımurat

az kaldı şeref yoksunu bekle seni ordan alacağız

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Faik

Cem hıyartosualmanın bir kıçını yıkamadığın kaldı şeref noksanı türklüğünden şüphe ediyorum.

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Kanuni

Çok mu acıydı?

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star

Wasvagen Cem Özdemir bı adet satılık.degiseni boyası vardır.

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Kara murat

Almanyada Yașayan ve Alman vatandașı olarak tabiiki alman anayasasını benimsiyor ve uyuyoruz Ama anavatanımızın üzerine oynanan oyunlara sessiz kalamayız. Benim türkiyeden isteğim yakında almanyada seçimler var sizde bizi yönlendirerek ne yapacağımızı bize söyleyin onlar nasıl bizim iç ișlerimize karıștıysa inanın biz daha iyisini yaparız

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Abdulcabbar

Referandum sonucunu Türk halkı günü gelince bu çakalın bir tarafına monte edcektir...

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Onur

Allahin dummkopfu. Hau ap verpistich. Du bisst eine huren sohn. Arschloch cem ozdemir.

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MHP istanbul

Evet verenleri vatandaşlıktan atın dönsünler turkiyeye

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yavuz 1517

Zavallı alman mahlukları, pin pon topu gibi oynayacağız sizlerle.

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akpınar

sen türklere karışa bilmen için türkiyede yaşaman gerekir.ama biraz sıkar türkiyeye gelmişolsan havlayamazsın.sahiplerinde kurtaramazlar seni..sen önce vatanın ve islamın ne demek olduğunu öğren sonra konuş..satılmışların ülkesü türkiye degil.

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Zehra Tezcan

Birakin iti ürüsün. Bir it ürüyor diye kervan duracak degil ya. O da biliyor isini, sadece Türkiye düsmanligi prim yapiyor, yoksa bu salagi kim ne yapsin?! Hele bir de "biz Almanlar", "bizim Almanya" diye komik cikislar yapmiyor mu, tek kelimeyle IĞRENÇ!!! Sanmayin ki bu sahsiyetsizi Almanlar ciddiye aliyor. Mikrofonu sadece Türkiye, Türkler ve BAŞKAN icin kin kussun, diye uzatiyorlar bu babasi bola.

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Tank

Tasmayı takmışlar boynuna git cem gel cem havla cem

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Abdullah Haşimi

Zındık ğayri müslim

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ramazan karaca

sen her tarafini almanlara teslim ettin diye herkeste senin izleyecegin yolu izlemek zorunda degiller .ne idugu belirsiz sipa

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Akif

Oldu anayasa kitabini tablet haline getirin aksamlari tok karnina birer adet alirlar.Kraldan cok kralci,sen bir turkiyeye gelsene?

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Hakkı çavdar

Ohaaaaa öküz cibiliyetini haysiyetini (neyinkaldı faziletten neyin eksik reziletten).tüm öküzlerden özürdilerim.bataklık mahsüüülüsün sen.eyyy hükümet bu pisliği mübarek vatanımıza girmesine müsaade etmeyinki vatanımızı kirletmesin.

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Harun

Donecegiz donecegiz ama elimiz bos degil yillarca biriktirdigumiz prim ve emekliligimizi vereceksiniz bizde cekip ulkemize gidecegiz hatta istiyorsaniz evetcileride size postalayabiliriz zaten ulkeye bir faydalarida yok sadece problem

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Yüksel

İt herzaman itliğini yapmak zorunda. Neyin nesi ve kimin piçi olduğu belli olmayan cemi kim takar.

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Murat Taşcı

Bakalım gelecek seçimde kendini kime seçtireceksin hain.

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Bülent

Sa..k almanlar(gerçek demokrat almanları tenzih ederim),sa..k cem; Türkiye hiç olmadığı kadar demokratik bir seçim yaptı.Siz neyi kafasını yaşıyorsunuz.Sizin saygı duymaktan başka seçiminiz olamaz..Türkiye yıllardır özlenen köklü anayasal reformları başarı ile uygulamıştır.Siz ne hadsiz insanlarsınız.Kendinizi ne zannediyorsunuz.Statükocu,vesayetçi faşist,naziler akıllı olun iç meselelerimize karışmayın.

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