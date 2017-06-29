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Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu

Star gazetesi ile Nisan 2016’da yolları ayrılan Cem Küçük yeniden köşe yazarlığına başlıyor. Cem Küçük’ün yeni adresi İhlas Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlanan Türkiye gazetesi oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:08
Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu

Gazete yazısı yazmadığı dönemde TGRT Haber'de Fuat Uğur ile birlikte 'Medya Kritik' programını sunan Küçük yeniden köşe yazarlığına başlayacak.

MAVİ MARMARA HAKKINDA SKANDAL AÇIKLAMA

Bilindiği üzere Mavi Marmara hakkında yaptığı skandal açıklamalar üzerine kamuoyunun tepkisini çekmişti.

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Cem Küçük İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi Profil Yayınları'nda editör olarak çalışırken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, televizyon programlarına konuk oldu. Küçük, muhalefet ve medyadaki pek çok isme ilişkin yazılarıyla çok tartışıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:08
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Zonguldak
  4. Amerika
  5. Kütahya
  6. Twitter
  7. İstanbul Üniversitesi
  8. gazeteler
  9. İhlas
  • KocasolakKocasolak35 dk önce
    A.hakanın yolu, virvesi saldır coo. Bıyıkları uzat alt dudağına kadar olması ŞART.Yediğin içtiğin bu kıllarda süzülmeden o kapıdan giremezsin, doğma büyüme ZAĞAR isen bıyıksızkık ESASDIR.
  • Hy-hyHy-hy47 dk önce
    Hala ne cacık yazar olduğunu anlamadığım kişidir.Ulusalcımı?antifetöcümü?israilsempatizanımı? Velhasıl benim kafamda sorudur,sorundur Cem Küçük.
Bugünkü Akit

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