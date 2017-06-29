Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
Star gazetesi ile Nisan 2016’da yolları ayrılan Cem Küçük yeniden köşe yazarlığına başlıyor. Cem Küçük’ün yeni adresi İhlas Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlanan Türkiye gazetesi oldu.29 Haziran 2017 Perşembe 09:08
Gazete yazısı yazmadığı dönemde TGRT Haber'de Fuat Uğur ile birlikte 'Medya Kritik' programını sunan Küçük yeniden köşe yazarlığına başlayacak.
MAVİ MARMARA HAKKINDA SKANDAL AÇIKLAMA
Bilindiği üzere Mavi Marmara hakkında yaptığı skandal açıklamalar üzerine kamuoyunun tepkisini çekmişti.
CEM KÜÇÜK KİMDİR?
1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Cem Küçük İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi Profil Yayınları'nda editör olarak çalışırken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, televizyon programlarına konuk oldu. Küçük, muhalefet ve medyadaki pek çok isme ilişkin yazılarıyla çok tartışıldı.