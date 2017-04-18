Cem Küçük'ten Odatv ve o yazara kumpas uyarısı!

Cem Küçük'ün twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle oluştu:

1-Odatv son günlerde FETÖ tarzı yalan ve kara propaganda yayınlarını artırdı. Kendilerini uyarıyorum.

2-Eğer FETÖ gibi kumpasçı medya anlayışına devam ederseniz sonunuz onlardan farksız olmaz

3-Bir gazetede hükümete yalakalık edip Odatv'den gizlice her pisliği yapan yazarı da uyarıyorum.

4-Böyle dansöz numaraları bu DEVLET'e sökmez. Odatv'de küfredecek, bir gazetede yaltaklanacaksın. Her şeyin biliniyor.

5-O yüzden bu twitlerim son uyarıdır. Eğer Odatv'de bu kumpas yayınları devam ederse o yazarın adını açıklarım ve medeni ölü haline gelir.

O YAZAR ORAY EĞİN Mİ?

Cem Küçük'ün iddialarında yer alan yazarın Oray Eğin olduğu tahmin ediliyor...