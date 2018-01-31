Cem Küçük: İlk KHK ile o kanal kapatılsın

Katıldığı bir televizyon programında, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sürekli PKK'lıları ekrana çıkardığını söyleyen Cem Küçük, "Stüdyoları İstanbul'da, kapatın bunları ya, PKK'nın yayın organı gibi davranamazsın. KRT, bildiğin PKK yayın organı gibi. Çağlar Cilara diye bir tane ne karın ağrısı bir tip var orada, PKK'lı mıdır ne karın ağrısı belli değil, Garo Paylan'lar bilmem ne, devlete küfrettiriyorlar, bu fikir özgürlüğü değil arkadaş, ilk KHK ile o kanal kapatılsın, buradan yetkililerimize sesleniyorum zaten dün onlar bana bunu hatırlattılar, KRT TV muhtemelen kapanır" dedi.