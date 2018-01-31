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Cem Küçük: İlk KHK ile o kanal kapatılsın

Cem Küçük, KRT'nin PKK'lıların kanalı olduğunu savunarak, ilk KHK ile kapatılması yönünde çağrı yaptı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:18
Cem Küçük: İlk KHK ile o kanal kapatılsın

Katıldığı bir televizyon programında, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sürekli PKK'lıları ekrana çıkardığını söyleyen Cem Küçük, "Stüdyoları İstanbul'da, kapatın bunları ya, PKK'nın yayın organı gibi davranamazsın. KRT, bildiğin PKK yayın organı gibi. Çağlar Cilara diye bir tane ne karın ağrısı bir tip var orada, PKK'lı mıdır ne karın ağrısı belli değil, Garo Paylan'lar bilmem ne, devlete küfrettiriyorlar, bu fikir özgürlüğü değil arkadaş, ilk KHK ile o kanal kapatılsın, buradan yetkililerimize sesleniyorum zaten dün onlar bana bunu hatırlattılar, KRT TV muhtemelen kapanır" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:18
  1. cem küçük
  2. KRT
  • Sina SALIKSina SALIK4 dk önce
    bu arada krt kapatılsın eğer pkk yayın organı ise bilmem hiç izlemedim. lafım yanlış anlaşılmasın.
  • Sina SALIKSina SALIK5 dk önce
    senin de ne olduğun belli değil. daha dün tv de kemalistler insanları ne güzel oyalıyor diye kahkahalar attığını unutmadık. türbanlıları okullara almayanlar o kemalistler işte.
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