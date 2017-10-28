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Çelik üreticilerinden Amerika'ya anti-damping vergisi tepkisi

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Bilgin, ABD'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden yaptığı çelik ürünleri ithalatına antidamping vergisi getirmesinin gerçekçi dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:47
Çelik üreticilerinden Amerika'ya anti-damping vergisi tepkisi

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD'nin 7 ülkeden ithal edilen çelik filmaşine anti-damping vergisi getirmesini değerlendirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık'tan ithal ettiği karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yüzde 2,8-147,63 geçici antidamping vergisi getirdiğine işaret eden Bilgin, "Bu kapsamda, Türkiye'den Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi yüzde 2,80, İçdas Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi yüzde 8,01 oranlarında antidamping vergisine muhatap oldu." diye konuştu.

Bilgin, ABD Ticaret Bakanlığının, yerli üreticilerin ve bunları destekleyen senatörlerin yoğun baskıları, PR ve medya çalışmalarıyla ABD'li siyasetçilerin çelik sendikalarına verdiği sözler nedeniyle 2013 yılında çubuk demir ürünleri için anti damping ve sübvansiyon davası açtığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"ABD'de, demir-çelik üreticileri ve sendikalar, ithalat nedeniyle yeterince büyüyemediklerini, karlarını artıramadıklarını, dolayısıyla yeni yatırımlar yapmakta ve istihdam yaratmakta sıkıntı yaşadıklarını ileri sürüyor. Üreticiler, ciddi baskı oluşturarak, hükümeti antidamping davaları açmaya zorluyor. Bu çerçevede, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye dava açılıyor. Özellikle Çin'e açtıkları davalar neticesinde bu ülkenin devre dışı kalmasıyla Türkiye dahil ABD'ye ihracat yapan ülkelerden rahatsız olan üreticiler, hükümet üzerinde kurdukları baskıyı artırdı. Son açıklanan antidamping vergileri de bu baskının bir sonucu olarak değerlendiriliyor."

Türkiye'nin ABD'ye 2016 yılında 1 milyar 119 milyon dolarlık 2 milyon 309 bin ton demir-çelik ihraç ettiğine dikkati çeken Bilgin, "Türkiye menşeli soruşturma konusu çelik ürünlerinden iddiaları destekleyebilecek hiçbir somut bulgu elde edilmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu ülkenin demir-çelik ithalatının ülkenin milli güvenliğine karşı tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda halen devam eden bir soruşturma başlattığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu soruşturmada da baskı gruplarının etkili olduğu bildiriliyor. Halen devam eden bu soruşturma, tüm ülkeler bazında başlatıldı. Sonuç olarak, ABD'nin Türk demir-çelik ürünlerine karşı açtığı davalar bugüne kadar somut bir gerekçeye dayandırılamadı. Bu karar da gerçekçi dayanaktan yoksun. Kararın, etkili çevrelerin oluşturduğu baskıların sonucu olarak alındığına ve haksız bir uygulama olduğuna inanıyoruz."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:47
  1. Çelik Üreticileri
  2. Gazi Bilgin
  3. antidamping
  4. Anadolu Ajansı
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