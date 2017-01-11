Çelik tel ithalatına tarife kontenjanı

Çelik tel ithalatında, bu ürünleri üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere 6 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Çelik tel ithalatına tarife kontenjanı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:55
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 Bakanlar Kurulunun, Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen çelik tel ithalatında 6 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu tarife kontenjanı çerçevesindeki ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri alınacak.

Karar, 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli.

 
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