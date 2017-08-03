Çelik: Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz

Kaymakam Musa Kasım Çelik ve Vakıf Müdürü Muzaffer Emreproje kapsamındailk olarak Aydınlar köyünde ikamet eden Muharrem Yavuz’un evini ziyaret eti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’Proje ilçe merkezi ve köylerimizde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan, muhtaçlığı tespit edilen ve halen vakıftan yardım alan, bunun yanı sıra, yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 50 hanenin bakım ve temizlik hizmetinin evde görülmesini kapsıyor. 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan 50 hanede başlatılarak, aylık periyotlar halinde 3 personelle evlerinde temizlik, çamaşırlarının yıkanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor’’ dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik hayata geçirilen projenin içinde kendisinin de yer aldığından dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek “İhtiyaç sahibi yaşlı insanlarımıza devlet olarak her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde temizlik hizmetimiz de bunlardan biri. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Bu hizmetlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (YD-EFE)