ÇELİK: AVRUPA’NIN asıl düşmanlığı İslam’a

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ceyhan Ticaret Odasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada referandum süreci, Türkiye Alman ilişkileri ve Avrupa Birliği süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleşen referanduma değinen Çelik, “Ne yapıyorlar, diyorlar ki ‘Türk halkının yüzde 50’si buna onay vermedi biz o yüzde 49 ile dayanışma içerisindeyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, Avrupa Birliğine üyelik istiyorlar.’ Bir kere bu yaptıkları analiz baştan aşağı yanlış. Türkiye’yi hiç tanımadıklarını gösteriyor. İkincisi 16 Nisan referandumunda evet oyu veren yüzde 51’i otoriter, kalan yüzde 49’u demokrat göstermek şeklindeki yaklaşımları kendilerinin Türkiye’yi kutuplaştırması, Türkiye’yi bölmek için ne kadar özensiz bir üslup kullandıklarını gösteriyor” dedi.

AB’NİN siyasi matruşkaSI

Avrupa’da bir siyasi matruşkanın olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi: “En tepeye Erdoğan düşmanlığını koymuşlar, Erdoğan düşmanlığının altına Türkiye düşmanlığını saklıyorlar. Türkiye düşmanlığının altına İslam düşmanlığını saklıyorlar. Onun altında anti semitizm, onun altında nefret, göçmen düşmanlığı, onun altında aslında evrensel değerlere, hukuka, demokrasiye, insan haklarına düşmanlık var. Aşırı sağcıların ortaya çıkardığı bu siyasi matruşkayı, denklemi maalesef merkez sağ ve merkez soldaki siyasetçiler iyi değerlendiremediler, bu tuzağa düştüler. Şimdi bununla hep beraber mücadele etmek durumundayız.”

ALMANYA’YA YAKIŞMIYOR

Son zamanlarda Almanya’dan yapılan açıklamaları hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigmar Gabriel gibilerinin sürekli olarak sanki Türklerin Almanlara karşı bir husumeti varmış gibi, kendi siyasi propagandasının bir parçası haline getirmek için bu şekilde yanlış cümleler kurması Türkiye Almanya arasındaki tarihsel derinliğe yakışmıyor. Biz kendilerine söyledik, Türkiye’nin demokrasisinin, Türkiye’nin hukuk devletinin bu şekilde hırpalanmasına göz yummayız. Hiçbir şekilde bunları doğru bulmayız. Türkiye’nin değerlerine saygı istiyoruz. Türkiye, kendi milli çıkarları açısından AB’ye üye olmak istemektedir. Ama burada objektif, hakkaniyete dayanan bir ilişki olmalıdır. Türkiye Avrupa’da misafir değildir.”

DEAŞ’A BAŞKA PKK’YA BAŞKA OLMAZ

Konuşmasında terör ve OHAL’e de değinen Bakan Ömer Çelik, şunları ifade etti: “AB Bakanı olarak açık bir şekilde söylemek isterim, Avrupa’daki pek çok ülkede eğer bizim karşılaştığımız tehditlerin onda biri kadar tehditle karşılaşılsaydı emin olun çok daha sıkı önlemler alırlardı, hukuku askıya alırlardı, sınırları kapatırlardı. DEAŞ ile mücadele söz konusu olduğu zaman Türkiye’ye en yüksek sesle çağrı yapanların, PKK söz konusu olduğu zaman sesiz sedasız bir şekilde mazeret etmeleri çifte standartın tipik bir örneğidir.”