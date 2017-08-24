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Çelik: 50 Ayrı kavşakta çalışma yapacağız

Büyükşehir Belediyesi trafik akışını hızlandırmak ve yol güvenliğini artırmak için şehir içindeki kavşaklarda çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Bulvarı Gesi Kavşağı’nda yaptığı açıklamada 50 ayrı kavşakta çalışma yapacaklarını belirtti.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:25
Çelik: 50 Ayrı kavşakta çalışma yapacağız

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi trafik akışını hızlandırmak ve yol güvenliğini artırmak için şehir içindeki kavşaklarda çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Bulvarı Gesi Kavşağı’nda yaptığı açıklamada 50 ayrı kavşakta çalışma yapacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeniden düzenlenecek olan Sivas Bulvarı Gesi Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.  

Ulaşım konusunda pek çok proje yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Orta ve uzun vadeli çalışmaların yanı sıra tıpkı Tuna Caddesi’nde yaptığımız hamburger kavşak gibi kısa vadeli noktasal çözümleri hayata geçirdiğimiz projeler üzerinde de çalışıyoruz. Sivas Bulvarı Gesi Kavşağı’nda da trafik düzenlemesine ihtiyacımız var. Hem trafik akışkanlığını hem de sürüş güvenliğini artırmak için yeni bir düzenleme yapacağız. Şehir istikametinden gelip Sivas istikametine giden araçları iki ayrı ışıkta bekletmek yerine tek ışıkta daha az beklemelerini ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak için bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışma kapsamında belki raylı sistemin katener direklerinden biri iki tanesinin yerini değiştireceğiz. İldem bölgesine gireceklerin de ışıksız geçmelerini sağlayacağız. Çalışmayı yaptığımızda Tuna Caddesi’nde olduğu gibi burada da büyük rahatlama olduğunu göreceğiz. Bu şekilde 50 kavşakta çalışma yapacağız. Bir taraftan uzun vadeli projeler yaparken bir taraftan da noktasal çözümlerle trafiği rahatlatmaya devam ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:25
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