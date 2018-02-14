Çelengi elinde kalınca rezil olan bakan Türkiye'yi şikayet etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hem İttifak’ın genel sekreterine hem de mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde, Kardak’ta yaşananlarla ilgili olarak ses ve görüntü kayıtları verdiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kammenos “Türkiye’nin son günlerde özellikle Kardak yakınlarındaki davranışlarının yanısıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk yetkililerin açıklamalarının neden olduğu gerginlik hakkında NATO savunma bakanlıklarına bilgi verdim” dedi.

Türkiye’nin Yunan karasularını ihhal ederken aynı zamanda AB’nin de karasularını ihlal ettiğini ileri sürerek AB'yi kışkırtan Kammenos, “NATO’da Türkiye’nin bir komşu, bir müttefik gibi davranmadığı artık idrak edildi” diye konuştu.

Kammenos, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte “Kardak kayalıkları Yunan adalarıdır. Yunan Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri oradadır ve ulusal egemenlik konularında geri adım atmamız sözkonusu değildir. AB ve NATO’dan açık tavır almalarını bekliyoruz” dedi.

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