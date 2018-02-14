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Çelengi elinde kalınca rezil olan bakan Türkiye'yi şikayet etti

Türkiye'ye karşı provokasyonlara girişen ve son olarak da Kardak'a çelenk bırakma girişimi Türk güvenlik güçleri tarafından engellenen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’yi NATO'ya şikayet etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:31
Çelengi elinde kalınca rezil olan bakan Türkiye'yi şikayet etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hem İttifak’ın genel sekreterine hem de mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde, Kardak’ta yaşananlarla ilgili olarak ses ve görüntü kayıtları verdiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kammenos “Türkiye’nin son günlerde özellikle Kardak yakınlarındaki davranışlarının yanısıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk yetkililerin açıklamalarının neden olduğu gerginlik hakkında NATO savunma bakanlıklarına bilgi verdim” dedi.

Türkiye’nin Yunan karasularını ihhal ederken aynı zamanda AB’nin de karasularını ihlal ettiğini ileri sürerek AB'yi kışkırtan Kammenos, “NATO’da Türkiye’nin bir komşu, bir müttefik gibi davranmadığı artık idrak edildi” diye konuştu.

Kammenos, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte “Kardak kayalıkları Yunan adalarıdır. Yunan Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri oradadır ve ulusal egemenlik konularında geri adım atmamız sözkonusu değildir. AB ve NATO’dan açık tavır almalarını bekliyoruz” dedi.

Çelengi elinde kalan Yunan bakan, çok kızdırdı: Rezil olduk

Çelengi elinde kaldı

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:31
  1. Kardak
  2. NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  3. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos

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  • Gurbetçi Gurbetçi 1 sa önce
    Çok korktuk ya. Ne yapsakki acaba? Biraz adam olun gelin yüreğiniz yiyorsa çıkın ne o birtarafınız yemiyor mu? Çeneniz çalışmaya geldimi atıp tutuyorsunuz birazda kendi kendinize icraat yapın zavallılar ordan burdan alışmışsınız yardım dilenmeye dilenci ülke konumundasınız. Yada söyle ABD babana gelip alsın adaları versin size nasılsa lozanda bunu yaptılar size bizden alıp size peşkeş çektiler alıştınız hazır yemeye de Türkiye eski Türkiye değil. Bu saatten sonra Ege'de size nefes almak yok bu bölgenin en büyük gücü Türkiye'dir yardım dileneceksen gel bizden aman dile yardım dile. Bak Suriye'de ABD babanızın bile bir tarafları tutuştu gelip gidip yalvarıyorlar.
  • ramazanramazan1 sa önce
    madem bunlar hoplayip duruyo su chp nin verdigi 12 adayida alalim tam firsat gecmisken
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