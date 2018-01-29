Çelengi elinde kaldı

Türkiye ile Yunanistan, 22 yıl önce yaşanan Kardak krizinin yıldönümünde yine gerginlik yaşadı...

Ege Deniz’indeki Kardak kayalıklarına çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’u Türk Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları, bölgeye yaklaştırmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının baskısı ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını terk etti.



Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik sonrası amacına ulaşamayacağını anlayan Yunan Bakan Kammenos, elindeki çelengi Kardak Kayalıkları yerine denize atarak evine geri dönmek zorunda kaldı. Yunan Savunma Bakanı denize attığı çelengin fotoğraflarını kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Bu arada Ege Denizi üzerinde saat 11.00’den itibaren kime ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarının sesleri duyuldu.



ASKERLER DEVRİYE ATIYOR



Kardak krizinin 22. yılı nedeniyle Kardak kayalıkları önlerinde devriye ve karakol faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine hava unsurları da destek veriyor. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının Kardak kayalıkları civarındaki önleme faaliyetleri sürüyor.



TSK DA AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için gittiği Gaziantep’te olayla ilgili “Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı: “28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir.”