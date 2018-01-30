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Çelengi elinde kalan Yunan bakan, çok kızdırdı: Rezil olduk

Kardak'a çelen atmaya gelen Yunan Savunma Bakanı Türk sahil güvenliği tarafından Kardak'a yaklaştırılmaması Yunanistan basınında geniş yer buldu.

30 Ocak 2018 Salı 02:11
Çelengi elinde kalan Yunan bakan, çok kızdırdı: Rezil olduk

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hücum botlarla Kardak kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.

Kammenos'un bu girişimi, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.

ÜLKEDE GENİŞ YER BULDU

Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.

Yunanistan'da yayın yapan Elefteros Tipos Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 02:11
  1. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
  2. Kardak kayalıkları
  3. Panos Kammenos
  4. Türk askerleri
  5. Kardak
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