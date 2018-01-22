Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Celalettin Fırtına: 52 bin kişiyle göreve hazırız

Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fırtına, 52 bin güvenlik korucusunun da göreve hazır ve ordunun emrinde olduğunu söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
Celalettin Fırtına: 52 bin kişiyle göreve hazırız

Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Celalettin Fırtına, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin güvenliği için yapıldığını belirterek, 52 bin güvenlik korucusunun da göreve hazır ve ordunun emrinde olduğunu söyledi. 

"CANLA BAŞLA MÜCADELE HAZIRIZ"

Celalettin Fırtına, Türk ordusunun Afrin'de PKK ve PYD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ülkenin güvenliği için 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Fırtına, şunları söyledi:

"Ordumuzun emrinde tam donanımlı, terörle mücadelede tecrübeli ve eğitimli 52 bin kişilik güvenlik korucuları olarak tam destek verdiğimiz gibi gerekli hallerde Afrin'de İdlip'te Suriye'nin her yerinde bu örgütlerle canla- başla mücadele etmeye hazırız. Bu örgütlerin ABD'nin silah desteği ile sınırımızda faaliyet göstermesine, olası büyük İsrail kurmasına müsaade etmeyerek Kahraman ordumuzun bir kez daha, tarih yazdırtacak bu haklı harekatında da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in, aziz milletimizin yine emirlerinde olacağız."

AŞİRETLERE ÇAĞRI

HDP'nin yaptığı açıklamalarla PKK destekçileri ile Kürt halkına çağrı yaparak Afrin harekatının Kürtlere yapılmış bir harekat algısı yaratmaya çalıştığını ifade eden Fırtına, şöyle devam etti;

"Buna Kürt kardeşlerimiz asla müsaade etmeyecektir. Başta güvenlik korucuları ve aşiretlerimiz bu çağrılara kulak asmamakta olası bu provokatörlerin hainlerin girişimlerine karşı çıkarak bu oyunlarını da bozmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı, kararlı ve cesur politikası, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı, çok kapsamlı ve palanlı Zeytin Dalı Harekatı ile de inşallah bu oyunları da suya düşecektir. ABD'nin terör örgütlerine göndermiş olduğu 5 bin TIR silahı, sözde kullanacak olan korkak terör örgütleri şanlı ordumuzun, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında aciz kalarak ya silahları bırakıp kaçacak ya da imha edileceklerdir. Yine tüm olasılıklara rağmen hazır ve tedbirli olan şanlı ordumuz kazanacaktır. Aziz milletimiz ve ümmet kazanacaktır. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Her daim hazır ve emrindeyiz."

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
  1. FIRTINA
  2. Anadolu Güvenlik Korucuları
  3. 52 bin korucu
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da tilkinin ilginç ısınma yöntemi
    1. Polonya’da tilkinin ilginç ısınma..
    2. Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin..
    3. Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle..
    4. O ülkeyle görüşmeler başladı! 5,5..
    5. Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda..
    6. Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı
    7. Borsa haftaya nasıl başladı?
    8. Bollywood yıldızları Binyamin..
    9. Galatasaray'da yeni dönem! Tüm yetkiyi..
    10. Bitcoin rekorun altına geriledi
    11. Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya..
    12. Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
    13. Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı..
    14. "Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika..
    15. Beşiktaş'ı kahreden kaza!
    16. Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    17. Dev otomobil markası Trump yüzünden..
    18. Beşiktaş Avrupa üçüncüsü oldu
    19. Yerli otomobil için kritik karar
    20. TSK'nın kurtardığı köylerden müthiş..
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı