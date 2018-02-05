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Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin' çıkışı: Bozgunculuktur

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından sonra "Savaşa hayır" diyenlere cevap veren Şengör, bozgunculuk yapıldığını söyledi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:38
Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin' çıkışı: Bozgunculuktur

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Türkiye sınırının güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Prof. Celal Şengör, bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasında olduğunu belirtti.

"BOZGUNCULUK"

Düğmeye basıldıktan sonra "Savaşa hayır" gibi söylemlerin dile getirilmemesi gerektiğini ifade eden Şengör, "Savaş çıktıktan sonra, savaş karşıtlığı yapmak bozgunculuktur. Buna tahammül edilemez. Savaş çıktıktan sonra askerin moralini bozamazsın. Bu adamlar hayatını ortaya koyuyor, ne için koyuyor? Senin, benim keyfim için... Dolayısıyla bunu tartışmak bu adamın moralini bitirir. Bence tartışılmaması lazım." diye konuştu.

"KARŞIMIZDA SADECE PKK YOK"

Terör örgütü PKK'nın elindeki silahların kimler tarafından gönderildiğinin belli olduğunu belirten Celal Şengör, karşımızda sadece PKK'nın olmadığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

"AFRİN'E GİTMEYE HAZIRIM"

Prof. Şengör, açıklamalarının devamında görev verilmesi durumunda Afrin'e gidebileceğini de belirtti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:38
  1. Prof. Celal Şengör
  2. Fatih Altaylı
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Terör örgütü PKK
  5. Afrin

YORUM YAZ

  • AbdülkadirAbdülkadir2 sa önce
    Bir de Fatihin mazhar olduğu o hadis muaviyenin o zaman ordu komutanı olan oğlu yezit için uydurttuğu hadistir.Muaviye aklı sıra kendisinden sonra oğlunun başa geçmesi için böyle bir hadis uydurtturuyor.Ama maalesef istanbulu yezit alamıyor.Ama muaviye bu sefer kılıç zoruyla oğluna biat ettiriyor.Olayın aslı bu.Bu uydurma hadis fatihe kadar gelmiş.Fatih de bu uydurma hadisin aslını astarını öğrenmeden olduğu gibi kabul edip istanbulu fethetmiştir.Onun durmadan Fatih Resulullah Muhammedin hadisine mazhar oldu demeyi bırakın.Olayın doğru olup olmadığını tarihi kaynakların aslına rücu ederek inceleyin araştırın.
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