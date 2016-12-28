Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı.
CHP'DEKİ FETÖ YAPILANMASINI PROTESTO İÇİN YÜRÜYÜŞE KATILMIŞTI.
AK Parti'nin FETÖ mücadelesine destek veren ve CHP'nin içerisindeki FETÖ yapılanmasının temizlenmesi için Söke'den Didim'e yürüyen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yeni bir adım daha atıyor. CHP'den ihraç edilen kardeş Kılıçdaroğlu, AK Parti saflarında siyasete yelken açacak.
YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI
Twitter hesabından yazılı ve görüntülü bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “2 Ocak Pazartesi günü Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’ne giderek, AK Parti’ye üye olacağım. Tüm sevenlerimi beklerim" şeklinde mesaj yayınladı.