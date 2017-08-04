Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
Türkiye'nin parçalanacağını söyleyen Celal Şengör, Batı'nın Avrupalılara Doğu'nun da Kürtlere verileceğini iddia etti.04 Ağustos 2017 Cuma 20:31
YouTube'da bir canlı yayına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, evrim teorisi tartışmalarına yeniden alevlendirmek istedi.
Bu tartışmaların 'aptallık' ve 'cahillik' nedeniyle çıktığını savunan Şengör, Türkiye'nin gidişatının kendisini korkuttuğu belirtti.
"TÜRKİYE'Yİ PARÇALAYACAKLAR"
"Ben Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum" diyen Celal Şengör, "Türkiye'yi parçalayacaklar. Batı'yı Avrupa'ya verecekler, Doğu'yu Kürdistan'a katacaklar." şeklinde konuştu.