Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum

YouTube'da bir canlı yayına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, evrim teorisi tartışmalarına yeniden alevlendirmek istedi.

Bu tartışmaların 'aptallık' ve 'cahillik' nedeniyle çıktığını savunan Şengör, Türkiye'nin gidişatının kendisini korkuttuğu belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ PARÇALAYACAKLAR"



"Ben Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum" diyen Celal Şengör, "Türkiye'yi parçalayacaklar. Batı'yı Avrupa'ya verecekler, Doğu'yu Kürdistan'a katacaklar." şeklinde konuştu.