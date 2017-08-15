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Celal Adan: Eren'in yiğitliği Türk çocukları için gurur kaynağıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısına ilişkin, "Eren kardeşimizin yiğitliği, Çanakkale'deki 15'liler ruhunun yaşadığını gösteren bir nişane olarak Türk çocukları için gurur kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:23
Celal Adan: Eren'in yiğitliği Türk çocukları için gurur kaynağıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda Maçka'da yuvalanmaya çalışan PKK'lı eşkıya sürüsünün, güvenlik kuvvetlerine ve emniyet güçlerine yardımcı olan Eren Bülbül isimli 15 yaşındaki bir Vatan evladına saldırdıklarını anımsattı.

15 yaşındaki bir ana kuzusunun, ruhunun karanlık bir güruh tarafından  şehit edilmesinin vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını ve milletin  yüreğini yaktığını vurgulayan Adan, "Ama Eren kardeşimizin yiğitliği,  Çanakkale'deki 15'liler ruhunun yaşadığını gösteren bir nişane olarak Türk çocukları için gurur kaynağı da olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Eren'in şehadetiyle ilgili ilk ve en net tepkiyi gösterdiğini vurgulayan Adan, şöyle devam etti:

"Sadece üzülme veya eleştirme makamında olmadığının bilincinde bir  devlet adamı olarak Genel Başkanımız, Türk devletinin muhtemel yeni saldırıları  beklemek yerine aktif bir şekilde, ön alarak hainleri kaynağında temizlemesi  gerektiğini belirtmiştir. Bu sözlerini de 'bir gece Kandil'de görünmenin, bir  sabah sınır ötesindeki diğer husumet yuvalarının başına ateş topu gibi düşmenin  vakti gelmiştir' cümleleriyle ifade ederek, hem yetki ve makam sahiplerine yol  haritasını göstermiş hem de hainlerin yüreğine korkuyu yerleştirecek gür bir ses  yükseltmiştir."

Adan, Bahçeli'nin işaret ettiği gibi Türk milletinin kalbine hançer  saplayanların, kalplerine, karargahlarına, en güvendikleri dağlara ateş ve ölümün  yağdığını görmelerini istedi.

Eren'i şehit eden alçakların sözde silah arkadaşlarının, yaptıklarının  hesabını vermeleri gerektiğini belirten Adan, şu görüşlere yer verdi:

Türk milleti adına siyaset yaptığını iddia eden hiç kimsenin itiraz  edemeyeceği bu açıklamalara, maalesef bir takım mecralardan karşıt cevaplar  getirilmiştir. Fakat dikkat çekicidir ki Kandil'i hedef gösteren açıklamalara,  Kandil'den değil CHP'den tepki gelmiştir.

Anlaşılan o ki PKK'nın siyasi kanadıyla epeyce yol yürüyen,  Ankara-İstanbul arası taban tepen CHP yetkilileri, muhataplarını iyi tanımış ve  benimsemişlerdir. Onların arasındaki bu uyum, PKK'lı canilerle aynı sofraya  oturup ticarette karşılıklı birbirlerine sundukları hizmetin ne olduğunu merak  ettirmektedir. Üstelik bu senkronize ortaklık, CHP'nin sureti haktan görünmeye  çalışan isimleri ön plana çıkarılarak, perdelenmeye çalışılmaktadır. Kahramanlığı  kendinden menkul eski diplomat Öztürk Yılmaz, Sayın Bahçeli'nin Kandil çıkışını  haddi olmayan cümlelerle eleştirmeye yeltenmektedir. Bu tenkit görünümlü abes  laflar, aslında Kandil'e yönelik bir canlı kalkanlık refleksinin sözlü  yansımasıdır. Genel Başkanımızın, Kandil laflarını boş milliyetçilik olarak itham  eden Öztürk Yılmaz, 'Türkiye'de milliyetçilik laf milliyetçiliğine dönüştü. Eylem milliyetçiliği yok' demiştir. Eylem milliyetçiliğinden kastı eğer Eren  Bülbüllerin katilleriyle el ele yürüyüş gerçekleştirip, bir de bu vaziyeti  seçmenlerinin gözünden kaçırmak için adalet ismini takınmak ise biz bu eylemlerin  de milliyetçiliğin de içinde olmayız. Biz, her kim ihanet ile el ele ise onlara  tavır koyan ve bu duruşu da her daim muhafaza eden bir siyasal hareketiz."

"POLİTİK TERÖRİSTLERLE GEZİNTİYE ÇIKMAKTADIR"

Öztürk Yılmaz'ın, Bahçeli'nin açıklamalarının muhatabının  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması gerektiğini söylediğine dikkati  çeken Adan, şunları kaydetti:

"Ayrıca Mesut Barzani'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği sözde  referandum hakkındaki kanaatlerimizi sormaktadır. MHP meselenin muhatabı olarak  zaten seçilmiş hükümeti görmektedir. Terörle mücadeleyle ilgili, CHP ve HDP şu an muhatap alınma ciddiyetinden çok uzaktır. Birisi doğrudan Kandil'den oynatılan kukla ipleriyle elini kolunu hareket ettirebilmektedir. Diğer muhalefet partisi  ise bu günkü siyasetiyle Gazi Mustafa Kemal'in hatırasını incitmekte ve politik teröristlerle gezintiye çıkmaktadır. Ayrıca Mesut Barzani mevzusunda da Irak  Türkmenlerinin hukukunun muhafazası noktasında da MHP her zaman yıkılmaz bir kale  gibi dik durmuştur. MHP, Irak Türkmenlerinin haklarından, onların uğradığı katliamlardan bahsederken; bu partiye gönül verenler Kerkük için mitingler,  eylemler düzenlerken; Öztürk Yılmaz'ın içinde bulunduğu siyasi hareket, MHP'yi  faşistlikle suçlamaktaydı. Aradan geçen 35-40 sene onları, Barzani ailesinin bir  devrim savaşı vermediği noktasında ikna etmiştir. Fakat bu sefer de PKK ve onun  politik kolu olan HDP hakkında kafaları karışmıştır. Umulur ki sol  entelijansiyanın kafasının bir kez daha netleşmesi, zihinlerinin bir kez daha  temizlenmesi için bir 35-40 yıla daha ihtiyaç yoktur."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:23
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