Kızının çektiği video Apple mühendisini işinden etti

Apple'da mühendis olarak çalışan babası aracılığıyla, iPhone X'in ilk görüntülerini sızdıran Brooke Amelia Peterson babasının işini kaybetmesine neden oldu.

Brooke Amelia Peterson geçen hafta sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biriydi.

İPHONE X'E AİT İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Bu popüleritenin nedeni Brooke Amelia Peterson'ın henüz raflardaki yerini almana iPhone X'e ait görüntüleri yayınlamasıydı.

Genç kız cihaza Apple'da mühendis olan babası sayesinde sahip olmuştu. Ancak bu hareketi babasının işine mal oldu.

BABASI İŞTEN KOVULDU

Kızının çektiği iPhone X videosu yüzünden Apple mühendisi işinden oldu.

Apple'ın 12 eylül'de gerçeklkeştirdiği lansmanının en dikkat çeken ürünü kuşkusuz iPhone'un 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X olmuştu.

3 Kasım'da ABD'de satışa çıkancak iPhone X'in Apple'ın üretim sayısını istediği seviyeye çekememesinden dolayı ilk gün tükenmesi bekleniyor.