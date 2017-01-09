Çekmeköy Belediyesi karda sokak hayvanları için seferber oldu

Ekipler ayrıca sosyal medya ve çağrı merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek acil durumlara müdahale ediyorlar. Ekipler son olarak instagram üzerinden gelen bildiri üzerine sokakta kalan yavru köpekleri belediyenin hayvan bakım evine aldılar.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,”Hayvanlar bizlere Allah’ın emanetidir. Dört mevsim onların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi ve bakımlarını yapmak için çalışıyoruz. Ama bu havalarda hayvanlar da zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken hem kanuni hem insani vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz tüm ilçeye yetişmeye çalışıyor. Değerli hemşehrilerimizin de sokaktaki hayvanlara duyarsız kalmayacaklarını, bir kap yemek vererek sahip çıkacaklarını umut ediyorum,” dedi.