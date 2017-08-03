Çekirge sokakları yenilendi

İlçedeki cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Osmangazi Belediyesi, Çekirge’de toplam 3 bin 650 ton asfalt kaplaması gerçekleştirdi. Selvili Cadde ve Kanal Cadde üzerindeki, Çakmak, Kamil, Bülbül, Köşk ile 4. Sümbül ve Selvinaz Sokaklarda asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, sokakları freze makinesi ile kazıdıktan sonra yeniden asfaltladı. Çekirge Mahallesi’nde ayrıca 2017 yılı içerisinde çeşitli sokaklarda asfalt yama çalışması yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2017 yılı içerisinde 115 bin ton asfalt kaplama, 30 bin ton da freze yapmayı hedeflediklerini belirterek, “İlçemizde asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Birçok mahallemizde olduğu gibi Çekirge Mahallemizde de asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Bu bölgedeki asfalt ve zemin kaplaması eskiyen cadde ve sokakları yeniden asfaltlıyoruz. Çalışmalarda bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Çekirge Mahallesi sakinleri de yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye yetkililerine teşekkür etti.