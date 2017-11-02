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Cinayet ve hırsızlık zanlısı bu sefer kaçamadı

Bursa'da 22 Eylül'de 2 polisi yaralayıp kaçan cinayet ve hırsızlık zanlısı silahlı çatışmada öldürüldü.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:30
Cinayet ve hırsızlık zanlısı bu sefer kaçamadı

Bursa’da tartıştığı arkadaşını öldürüp, bir hafta sonra da girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayıp iki kez güvenlik güçlerinin elinden kaçan 23 yaşındaki Burak Örekli, bu akşam yine polisle girdiği çatışmada öle ele geçirildi. 30 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı da bulunan Örekli ile birlikte çatışmaya giren 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa’da işlediği suçlar nedeniylye yaklaşık 7 aydır aranan suç makinesi Burak Örekli, 15 Eylül’de Merkez Yıldırım İlçesinde tartıştığı arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türkeri tabancayla vurarak öldürdü.

JANDARMA VE POLİSLE ÇATIŞTI, 3 POLİS YARALANDI

Bursa polisinin her yerde aradığı Burak Örekli, cinayetten bir hafta sonra 2 arkadaşıyla otomobille giderken yine Merkez Yıldırım İlçesinin Samanlı Mahallesi’nde jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı.

Kısa süre sonra bu kez kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis ile çatışmaya girdi. Örekli ve arkadaşları çatışmada pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı. Örekli Ormanlık alana kaçarak izini kaybettirirken, yanındaki 2 arkadaşı ise yakalandı.

SAKLANDIĞI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP ETTİ

Bu olaydan sonra polisin tüm aramalarına rağmen bulamadığı Örekli, 24 Ekim’de bir kez daha işlediği suç ile ortaya çıktı.ÿBurak Örekli ve 2 arkadaşı, bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları Demirtaş Mahallesi’ndeki saklandıkları evin sahibini tehdit edip bir mikmtar parasını gasp etti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Bölgeye sevk edilen 50 polis memurunun aramalarına rağmen Örekli ve arkadaşları bulunamadı.

ARKADAŞLARIYLA MİNİBÜS ÇALDI, POLİSLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri bugün saat 23.00 sıralarında Gürsu İlçesi’nde bir minibüs hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. Bölgede inceleme yapan polisler, çalıntı minibüsüÿ fark edip izlemeye başladı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu belirlenen minibüstekiler, polisin takip ettiği farkedince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında minibüsün çarptığı iki ayrı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, çalıntı münübüste bulunanlar aracı boş bir arazide durdurdu. Burada teslim olmaları yönendeki çağrılara minibüsten ateşle karşılık verildi. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından 1 şüpheli yaralanırken, 2 kişi yakalandı, 2 kişi ise kaçtı. Yapılan incelemede göğsünden ve sırtından vurulan kişinin, uzun süredir polisin aradığı Burak Örekli olduğu anlaşıldı. Çatışmada ağır yaralanan suç makinesi Örekli, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak Örekli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:30
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