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Çekirdekçi teyze kazada hayatını kaybetti

Sinop'ta 'Çekirdekçi Teyze' lakabıyla tanınan Hamdiye Özköylü (57), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2017 Pazar 20:53
Çekirdekçi teyze kazada hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza sabah saatlerinde kent merkezi Yeni Mahalle Dik Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; geçimini çekirdek satarak kazanmaya çalışan ve Sinopluların yakından tanıdığı Hamdiye Özköylü'ye (57), yolda yürüdüğü sırada otomobil çarptı.

 

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Özköylü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazada hayatını kaybeden Hamdiye Özköylü, Başbakan Binali Yıldırım'ın Mart ayındaki Sinop ziyareti sırasında Başbakan'dan ayağındaki protezler için yardım istemişti.

Yıldırım birlikte çay içtiği Özköylü'ye simit ikram ederken, eşi de Özköylü'ye şalını hediye etmişti.


(Vitrin Haber)

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 20:53
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