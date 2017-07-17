"Çekimser değilim Türkiye yanlısıyım"

SEDAT YILMAZ / BUDAPEŞTE - Avrupa ile Türkiye arasında tarihten gelen siyasi, ekonomik ve sosyal yakın ilişkiler, son dönemde gerginleşme yolunda hızla ilerliyor. Diğer taraftan Avrupa’yı bütünüyle Türkiye düşmanı olarak görmek doğru bir düşünce değil. Avrupa Birliği içerisinde Macaristan dahil ve birçok orta Avrupa ülkesi Türkiye’ye yönelik hasmane girişimlere onay vermiyor. Avrupa Birliği ve parlamentosu kararlarına karşı çıkıyor. Türkiye ile siyasi ve ticari iyi ilişkilerin bölge barışına olduğu kadar dünya barışına da büyük katkı vereceği inancını taşıyorlar. Macaristan halkının Hristiyan olmasına karşılık Türk olması, diğer taraftan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan sıcak ilişkiler ve ortak değerler Türk–Macar dostluğunu daha da pekiştiriyor.

Samimi geçen basın toplantısında sorularımızı cevaplandıran Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto, ekonomik olarak Macaristan’ın Avrupa’da yatırıma en elverişli bir ülke olduğunu, çünkü vergi oranlarını düşürdüklerini, Macaristan’da su, tarım, savunma, enerji, bankacılık, canlı hayvan ticareti ve diğer birçok alanda yatırım imkanlarının fazla olduğunu söyledi. Macar Bakan Szijarto, Türkiye ile ilgili olarak da, “Sizlerden beklediğimiz tek şey istikrar” diyerek toplantının özetini veriyor.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI ANLAMSIZ

Türkiye’yi dost ve kendi ülkeleri gibi gördüklerini belirten Bakan Szijarto, Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi savunan bir ülke misyonlarını her ortamda devam ettirdiklerini belirtti. Özellikle Macaristan’ın Avrupa Birliği toplantılarında Türkiye aleyhine olacak hiçbir karara imza atmadıklarını ve bundan sonra da atmayacaklarının altını çizen Szijarto, “Avrupa’da Türkiye lehine Macaristan gibi düşünen ülkeler var. Macaristan, AB’de Türkiye konusunda yalnız değil” diyerek Türkiye’ye olan dostluğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Szijarto, Batı Avrupa ülkelerinin Türkiye düşmanlığını anlamakta zorluk çektiğini kaydetti. Szijarto, “Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Avrupa’nın Türkiye düşmanlığı anlamsız. Avrupa, Türkiye ile saygıya dayalı yeni bir stratejik anlaşma yoluna gitmeli. Avrupa Türkiye’ye saygı duymalı” ifadelerini kullandı.

AVRUPA SÖZÜNÜ TUTSUN

Avrupa’nın mülteciler konusunda Türkiye’ye 3 milyar avro yardım sözü verdiğini, ancak bu sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Bakan Szijarto, “Avrupa mültecilere göndereceğini açıkladığı 3 milyar avroluk yardımı göndermeli ve sözünü tutmalı” dedi. Türkiye’ye yönelik terör olaylarını da kınayan Bakan Szijarto, “15 Temmuz girişimi bir terör olayıdır. Bu darbeyi gerçekleştirmeye çalışanlar da teröristtir” diyerek terör destekçilerini sert dille eleştirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto’nun basın toplantısındaki paylaşımları özetle şöyle:

SAMİMİYETTEN YANAYIZ

Bizim için en önemlisi insanların güvenini kazanmak. Politikamız kalpten bir politika. Her şeyi adıyla değerlendiriyoruz. Batı Avrupa’nın yaptığı gibi problemleri yazmıyoruz. Politik olarak onlar problemleri nasıl adlandıracaklarını düşünüyorlar. Türkiye ilişkimizi de samimi politika ile yapıyoruz. Dış ilişkiler siyasetimin en önemli şeyi karşılıklı samimiyet ve saygı. Saygı gösterilmesi için bütün adımları atıyoruz. Bundan önce dış siyasetimiz özür dilemekti. Artık özür dileyen değil saygı bekleyen ülkeyiz. Bir sorun varsa onun üzerine gidiyoruz. Bizimle doğru dürüst konuşacaklar. Bu Avrupa’da da ilk kez oluyor. Bir kavga var. Artık Macaristan tavşan değil. Artık masaya vuran taraf biziz.

TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Biz Türkiye ile samimi bir ilişkideyiz. Bu karşılıklı saygıya dayanıyor. İki ülkenin yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmi var. 5 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz. Burada su sektörü ve savunma sektörü ve tarım, enerji konusunda iyi hareket edersek 5 milyar dolara rahatlıkla erişiriz. Ekonomik olarak değil, politik olarak da birlikte hareket ediyoruz. Stratejik ortağız. Diğer taraftan biz diyoruz ki Avrupa, Türkiye’ye saygı duymalı. Türkiye hakkına Avrupa’nın yaptığı konuşmalar ve tavrı tasvip etmiyoruz. Biz Türkiye ile AB arasında yeni bir stratejik anlaşma yapılmasını istiyoruz. Bu aynen karşılıklı saygıya dayanmalı. Türkiye’deki, politik durumu önemsiyoruz. Türkiye inişli çıkışlı olursa mülteciler AB’ye hareket eder. O zaman AB zor durumda kalır. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Macaristan da AB’nin Türkiye ile arasındaki ilişkinin iyi olması için elinden gelen gayreti gösterecek. AB’den Türkiye hakkında gelen hiçbir şeye Macaristan imzasını koymuyor. BM’nin insan hakları komisyonunun üyesiyiz. Orada bile Türkiye aleyhine yayınlanan hiçbir şeye imza koymuyorum. Yayınlanmaması için de elimden geleni yapıyorum. Diyoruz ki, AB mültecilerle ilgili parayı tamamen ödesin. 3 milyar avro söz verdik ödesinler. Türkiye hakkında negatif hiçbir şey söylemesinler. AB Türkiye’ye karşı saygısızlık yaptı. Vizesiz seyahatle mültecilerin durumu ortak konu. Dedik ki Türkleri vize olayında kandırmayın.

TERÖRÜ KINASALAR DAHA İYİ

Orta Avrupa’daki ülkeler rasyonel düşünüyorlar. İstikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Avrupa’da Türkiye’yi eleştiriyorlar. Türkiye’nin yanında olan ülkeler de var. Bazı AB ülkeleri Türkiye’de darbe yapanları korumaya çalışıyor. Darbe girişimini kınasalar daha iyi yaparlar. Bu 15 Temmuz darbe girişimini terör olduğunu söylüyorum ve kınıyorum. Tam uçaktaydım olduğu zaman. İner inmez Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradım. Sadece bilmek istedim iyi mi diye? Ben Türkiye konusunda çekimser değilim. Türkiye yanlısıyım. Burada karşılıklı oturduğumuz Adnan Polat bey de iyi biliyor. Düşmanlarımla asla yemek yemem.

MACARİSTAN’DA KENDİNİZİ İYİ HİSSEDERSİNİZ

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto, Macaristan’daki vergilerin Avrupa’daki en düşük vergiler olduğunu belirterek, “Yabancı yatırımları destekliyoruz. Türkler Macaristan’da kendilerini iyi hissediyor. Macar halkı ve devleti onlara iyi bakıyor. Devlette önemli yerlerdeki insanların hepsi iş adamı. Kalifiye eleman sayısı yüksek. Macaristan’daki muhalefet beni eleştiriyor... “Niye bu kadar destek veriyorsun yabancı yatırımcıya” diye.. Ben de şunu soruyorum: Ne yapayım? Hiç vergi vermeyen, zarar eden şirket daha mı iyi? Macaristan’da ne kadar ciro olursa o kadar iyi. Çünkü kazançlarını tekrar yatırıma dönüştürecekler. Yeni iş sahaları açacaklar.

GENİŞ KAPSAMLI BASIN TOPLANTISI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Macaristan İş Konseyi Başkanı ve ALX Hungary şirketinin sahibi işadamı Adnan Polat’ın davetlisi olarak gittiğimiz Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile başta siyaset olmak üzere Türkiye – Macaristan ve Türkiye – Avrupa ilişkileri konusunda görüştük. Toplantıya Türkiye – Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ile birlikte Macaristan Eximbank Başkanı Zoltan Urban, bizdeki TİKA’nın karşılığı olan MNKH Başkanı Olah Zsanett Ducsai, Macaristan Yatırım Ajansı Genel Müdürü Robert Esik, Polat Holding Macaristan Temsilcisi Suat Karakuş, ALX Hungary Genel Müdürü Galip Yılmaz ve yardımcısı Fikret Nas ile bir öğle yemeği yedik.