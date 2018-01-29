Çekilin, yoksa vururuz!

Sınır bölgemizi teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Afrin Operasyonu’nun adım adım zafere yaklaşması sonrası gözlerini Münbiç’e çeviren Türkiye’den ABD’ye son uyarı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Münbiç’in de teröristlerden arındırılacağını net bir dille ifade etmesi, Afrin harekatının şokunu üzerinden atamayan ABD yönetimini iyice tedirgin etti. ABD’nin Münbiç konusundaki uyarıları dikkate alması gerektiğini kaydeden uluslararası ilişkiler uzmanları ve emekli askerler, Münbiç’e yönelemeyeceğimizi düşünenlerin Afrin’e de giremeyeceğimizi sandıklarını hatırlatarak, ABD’nin teröre verdiği desteği sonlandırması gerektiğini belirtiler.



TÜRKİYE MÜNBİÇ’E YÖNELECEKTİR



Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Stratejist Moim Naim, “Devlet yetkililerinin Münbiç konusundaki uyarıları ve Afrin’deki kararlılığı ABD’ye son uyarı mahiyetindedir. Daha düne kadar Batı merkezli uluslararası strateji merkezleri Türkiye’nin Afrin’e giremeyeceğini yazıyorlardı. Yanıldıklarını gördüler” dedi. Konjonktürün Türkiye’nin lehine olduğunu dikkat çeken Naim, “Türkiye’nin Afrin konusundaki kararlılığı ortada. Amerika hiçbir zaman başkaları için kendi askerlerini ölüme göndermez. Amerika, askerlerini oradan çeker” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin Afrin konusunda oldukça başarılı bir siyaset yürüttüğünü belirten Naim, “Türkiye, Afrin konusunda hem askeri hem siyasi alanda oldukça başarılı işlere imza attı. Güzel bir diplomasi yürüttü. Aynısını Münbiç’te de yapacaktır. Afrin öncü bir adımdı. ABD, Türkiye’nin ‘Bayraklarınızı kaldırın. Yoksa bayraklarınızı biz toplarız’ uyarısını Afrin’de dikkate almadı. Münbiç’te almalıdır. Afrin’den sonrası Münbiç’tir. Amerika, Türkiye’nin derin bir noktaya ulaşmasını istemiyor ama Türkiye Münbiç’e de yönelecektir” dedi.



TÜRKİYE’NİN ŞAKASI YOK



Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, “Türkiye, Münbiç konusunda ABD’ye çok ciddi uyarılarda bulundu. Bulunuyor. Afrin Operasyonu öncesinde de aynı uyarıları yaptık. Amerika ve Batı kamuoyu şaka yapmadığımızı gördü. Zeytin Dalı Operasyonu sonrası söylemleri değişti. Türkiye’nin son uyarılarını ciddiye almalıdırlar” dedi.



Türkiye’nin uzun zamandır Münbiç konusunda ABD’yi uyardığını da hatırlatan Keleş, “Türkiye’nin ciddiyetini anladılar. Ülkemizin kararlılığı çok net sahaya yansıdı. Amerika çok büyük ihtimalle oradaki askerlerini çekecektir. PYD unsurlarını da çekecektir. Zaten Fırat’ın doğusunda üsleri var. Oraya çekilebilirler” ifadelerini kullandı. ABD’nin oyalama taktiklerine de kanmamak gerektiğini kaydeden Keleş, “Daha önce Münbiç’ten askerlerini çıkartacaklarını ve PYD’ye destek vermeyeceklerini söylemelerine rağmen yapmadılar. Tipik Amerikan taktiği kullandılar. Oyaladılar. Artık Türkiye sahaya müdahale etti. Söz bitti. ABD, Türkiye’nin son uyarılarını ciddi biçimde dikkate almalı. Türkiye’nin ne dediği önemli” ifadelerini kullandı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL