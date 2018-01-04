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Çekiçle vurmaya başlayınca birden patladı...

Filipinler'de, paslı havan mermisini çekiçle açmaya çalışan 8 kişi, merminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:03
Çekiçle vurmaya başlayınca birden patladı...

Filipinler'de, içinde altın olduğunu düşündükleri paslı havan mermisini çekiçle açmaya çalışan 8 kişi, merminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Polis Başmüfettişi Raul Tacaca, patlamanın, Zamboanga del Norte iline bağlı Sirawai kasabasının uzak bir köyündeki kontrplak firmasının çalışanlarının kaldığı barakada meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildiren Tacaca, işçilerden birinin havan mermisini nehir kenarında bulup diğer işçilerin ve ailelerinin kaldığı yere getirdiğini söyledi.

"İçinde altın olduğunu düşünerek üzerine vurmuşlar." diyen Tacaca, 6 kişinin olay yerinde, diğer 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tacaca, havan mermisinin geçen yıllarda hükümet ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalardan kalmış gibi göründüğünü ifade etti.
Patlamada, işçi barakasının da hasar gördüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 23:03
  1. Filipinler
  2. Zamboanga
  3. Zamboanga Sibugay
  4. Tacaca
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