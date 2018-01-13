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Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta ceketini birvatandaşa hediye etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:31
Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.

Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi. Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:31
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • SADULLAHSADULLAH1 sa önce
    hepsi şovdan ibaret.Şov ise İsalamda nifak kabul edilir,bu İslami hükme göre bekoya varın siz bir hüküm ismi tayin ediniz.MÜNAFIK,Mescid-i dırar münafıkları GİBİ
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