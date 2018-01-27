Cehennemlik 6 sınıf kadın ve suçları

Bir gün Fatıma validemiz ile birlikte Resûlullah (sav) huzuruna giren İmam-ı Ali , Nebiyy-i Ekrem efendimizi sürekli göz yaşı döker halde görünce üzülür. Bunun sebebini sormak ister ve sonunda o soruyu sorar!

Hz.Ali Efendimize;

-Ya Resulullah , sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz ?

Sorusundan sonra Peygamberimiz (sav),

-Ya Ali , Miraç gecesinde Rabbim bana Cehennemin ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm . Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı . Onun için göz yaşı dökmekteyim . diye cevaplandırdı.

Hz. Ali ise;

-Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz olayı şöyle anlatırlar,

İşte cehennem ehli diye tabir edilenlerin yaptıkları,

Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu .

-Bir kadın gördüm , dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu .

-Bir kadın gördüm , göğsünden asılmış feryat ediyordu

-Bir kadın gördüm , ayakları göğsüne , elleri başına bağlanmış , çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu .

-Bir kadın gördüm , gövdesi eşek , başı da hınzır başı gibi .

-Bir kadın gördüm , köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu . Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı .

Tabiki bu anlatılanlar karşısında Hz. Ali nasıl bir hale bürünmüştü!

Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz ise Resül ( sav ) gibi göz yaşı dökmeye başlarken ; sormaktan da kendini alamaz ve sorar :

-Ya Resulallah , bu kadınların amelleri neydi , hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler ?

İstikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah ( s . a . v . ) şöyle haber verir .

-Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri , şu tutum ve hareketleri sebep oluştur ,

der ve şöyle sıralamaya başlar tarif eder,

İşte o 6 kadın ve sebepleri:



1 - Saçından asılı kadının günahı , saçını örtmeyişi , namahremden korunmayışıdır . Örtmekte bir marifet miymiş , demesidir .

2 - Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise , diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi , ona cevap hakkı vermemesidir .

3 - Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise , kocasının yatağından kaçması , onu yanından uzaklaştırmasıdır

Efendimiz kadınları anlatmaya devam ederler.

4 . Ayakları göğsünde , elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da , gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır ... Muayyen halden sonra da gusletmeyi terk etmesi gusül abdestini hafife alıp ibadetlerini yapmamasıdır .

5 . Bedeni eşek , başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da , devamlı yalan söylemesidir .

6 . Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince , korkunç derecede komşuya haset yapması , çekememezlik halinde olması , hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır .

Resül Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu :



-Kızım Fatıma , kocasına haksız yere isyan edip , eziyette bulunan kadınlara acıyorum . Onlara çok yazık . Yapmasınlar bunları . İbadetlerini yapsın , tesettürlerine riayet etsinler .

EN KÖTÜSÜ NEDİR ?



Resulü Ekrem ( s . a . v . ) sordu :

Kadınlarınızın azdığı , gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ?

Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ( Allah ) Resulü Evet , varlığımı kudret elinde tutan (Allah )a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu.

Ashab : Daha beteri nedir diye sordu . Resulullah evet diyerek şöyle konuştu:

Ya Maruf ile emredip , münkerden nehyetmediğiniz zaman haliniz nice olacak ? bu soru gerçekten insanı derinden sarsmaktadır.

Ashab bu olaydan sonra iyice şaşırmıştı!

Böyle şeyde mi olacak diye sorduklarında ise

Allah Resulü Evet olacak dedikten sonra şunları söyledi ,

Evet , nefsim kudret elinde olan ( Allah )a yemin ederim ki bunun daha fenası da olacaktır . ( Allah ) teala şöyle buyuruyor : Zatıma kasem ettim , onlara öyle bir fitne ve bela veririm ki halim olanları da şaşırır.