Cehennemlik 6 sınıf kadın ve suçları
Miraç gecesi peygamber Efendimize Cennet ve Cehennem gösterilmişti. İşte orada gördüklerinden cehennemlik kadınlar ve azap sebepleri...27 Ocak 2018 Cumartesi 23:49
Bir gün Fatıma validemiz ile birlikte Resûlullah (sav) huzuruna giren İmam-ı Ali , Nebiyy-i Ekrem efendimizi sürekli göz yaşı döker halde görünce üzülür. Bunun sebebini sormak ister ve sonunda o soruyu sorar!
Hz.Ali Efendimize;
-Ya Resulullah , sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz ?
Sorusundan sonra Peygamberimiz (sav),
-Ya Ali , Miraç gecesinde Rabbim bana Cehennemin ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm . Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı . Onun için göz yaşı dökmekteyim . diye cevaplandırdı.
Hz. Ali ise;
-Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz olayı şöyle anlatırlar,
İşte cehennem ehli diye tabir edilenlerin yaptıkları,
Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu .
-Bir kadın gördüm , dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu .
-Bir kadın gördüm , göğsünden asılmış feryat ediyordu
-Bir kadın gördüm , ayakları göğsüne , elleri başına bağlanmış , çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu .
-Bir kadın gördüm , gövdesi eşek , başı da hınzır başı gibi .
-Bir kadın gördüm , köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu . Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı .
Tabiki bu anlatılanlar karşısında Hz. Ali nasıl bir hale bürünmüştü!
Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz ise Resül ( sav ) gibi göz yaşı dökmeye başlarken ; sormaktan da kendini alamaz ve sorar :
-Ya Resulallah , bu kadınların amelleri neydi , hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler ?
İstikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah ( s . a . v . ) şöyle haber verir .
-Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri , şu tutum ve hareketleri sebep oluştur ,
der ve şöyle sıralamaya başlar tarif eder,
İşte o 6 kadın ve sebepleri:
1 - Saçından asılı kadının günahı , saçını örtmeyişi , namahremden korunmayışıdır . Örtmekte bir marifet miymiş , demesidir .
2 - Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise , diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi , ona cevap hakkı vermemesidir .
3 - Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise , kocasının yatağından kaçması , onu yanından uzaklaştırmasıdır
Efendimiz kadınları anlatmaya devam ederler.
4 . Ayakları göğsünde , elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da , gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır ... Muayyen halden sonra da gusletmeyi terk etmesi gusül abdestini hafife alıp ibadetlerini yapmamasıdır .
5 . Bedeni eşek , başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da , devamlı yalan söylemesidir .
6 . Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince , korkunç derecede komşuya haset yapması , çekememezlik halinde olması , hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır .
Resül Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu :
-Kızım Fatıma , kocasına haksız yere isyan edip , eziyette bulunan kadınlara acıyorum . Onlara çok yazık . Yapmasınlar bunları . İbadetlerini yapsın , tesettürlerine riayet etsinler .
EN KÖTÜSÜ NEDİR ?
Resulü Ekrem ( s . a . v . ) sordu :
Kadınlarınızın azdığı , gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ?
Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ( Allah ) Resulü Evet , varlığımı kudret elinde tutan (Allah )a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu.
Ashab : Daha beteri nedir diye sordu . Resulullah evet diyerek şöyle konuştu:
Ya Maruf ile emredip , münkerden nehyetmediğiniz zaman haliniz nice olacak ? bu soru gerçekten insanı derinden sarsmaktadır.
Ashab bu olaydan sonra iyice şaşırmıştı!
Böyle şeyde mi olacak diye sorduklarında ise
Allah Resulü Evet olacak dedikten sonra şunları söyledi ,
Evet , nefsim kudret elinde olan ( Allah )a yemin ederim ki bunun daha fenası da olacaktır . ( Allah ) teala şöyle buyuruyor : Zatıma kasem ettim , onlara öyle bir fitne ve bela veririm ki halim olanları da şaşırır.