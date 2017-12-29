Cehenneme bilet 'Milli Piyango'

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Kimseye yâr olmayan, akıbeti fecî felâketlerle, çöküntülerle noktalanan “kazançsız haram para” her yılbaşında gündeme geliyor. “Talih kuşu kazandıracak” benzeri saptırıcı ifadelerle “parıltılı hayatlar” vaadiyle, “kısa yoldan zengin olma” heves ve hayalleriyle, başdöndürücü rakamlarla beyinleri yıkayan Milli Piyango, toplumu zehirliyor. Yılbaşına günler kala Müslümanlara son uyarıda bulunan İlahiyatçılar ve STK’lar, Milli Piyango ile kazanılacak paranın haram olduğunu belirterek, bir Müslümanın asla piyango biletini almayacağını ifade ettiler.



URHAN: ÜMMET İÇİN KAYIP



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan, “Yılbaşında piyango veya herhangi bir unsurdan menfaat temin etmenin İslam’da yeri yoktur” dedi. Nedim Urhan, “Piyangonun ne İslami ne de ahlaki bir yönü vardır. Haramdır ve asla helal değildir.

Bunları alanlar da verenler de hayır görmez. Müslüman diye kabul ettiğimiz kimselerin bile piyango zilletine düşmesi ümmet için büyük bir kayıptır” açıklamasında bulundu.

BAYRAKTUTAR: HELAL AŞA HARAM KATILIYOR

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: “Baktığınızda içkinin, seviyesiz eğlencelerin, kumar kültürünün bu günlere odaklandığını görüyoruz. Müslüman bir ülkede Hristiyan geleneklerini yaşatıyor olmak, kendi kültürümüze ihanettir. Her yıl olduğu gibi insanımızın kuyruklara girerek aldığı piyango biletlerinin milli ifadelerle halka sunulmuş olması, devlet eliyle garantörlüğü yapılmış, teşvik edilmiş algısal bir davetiyeye dönüşmektedir. Kumar haramdır, helal aşına haram katmaktır” dedi. Bayraktutar sözlerine şöyle devam etti: “Dünyaları verseler de değişmem dediğiniz çocuklarınızı haramla değiştiriyorsunuz” uyarısında bulunan Bayraktutar, Devletime güvendim, devletim sundu ben yararlandım demek, yapılan bu günahtan sizi muaf tutmayacaktır. Devletimizden beklentimiz; bir an evvel, milli ifadelerle adeta devletin garantisiyle teşvik edilen bu günaha dur demektir.”

AKBAŞ: NİMET ALLAH’TAN GELİR

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş: “Müslüman demek, Allah’a teslim olan kişi demektir. Rabbine teslim olan kişi de Yaratanın sözüne riayet etmelidir. O’nun emirleri doğrultusunda hayat sürmelidir. Pis işlerin kuyruklarda bekleyerek, Allah’a başkaldırmış oluruz. O yüzden Cehenneme bilet almayın. Nimet Allah’tan gelir, toplumu zehirleyen Nimet Abla’dan değil. İnsanlarımızın, imani problemleri var. ‘İman nedir, iman ne işe yarar, iman nasıl kullanılır?’ sorularının cevabını toplum olarak idrak etmekte güçlük çekiyoruz. Devletin el atıp, bunun tamamen yasaklaması gerekiyor” dedi.

SOLMAZ: VELİ NİMETİMİZ ALLAH

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği eski Başkanı İbrahim Solmaz: “Canlıların yaşamını sürdürmesi için Cenab-ı Allah her türlü maddi-manevi nimeti ihsan etmiştir. Milli Piyango, Eski Türkiye’yi yönetenlerin bizlere bıraktığı yanlış bir uygulamadır. Bu yanlış uygulamaların, toplumda daha önceden derin yaralar açtığını gördük. Milli Piyango’nun devlet tekelinden çıkarılması gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Devlet eliyle yapılınca sanki meşru bir yanı varmış gibi algılanabiliyor. Bizlerin veli nimeti Allah’tır. Cenab-ı Allah, insanların rızkını her daim verir. Bu tür şans oyunlarıyla kazanç sağlamak doğru değildir” dedi.

Diyanet: Piyango haramdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu geçtiğimiz haftalarda, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddaa, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” fetvası yayınlamıştı.