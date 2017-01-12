Çeçenistan'daki operasyonlarda 100 gözaltı

Çeçenistan'da hafta başında bazı köylere baskın yapıldığı ve çıkan çatışmalarda 100'den fazla gencin gözaltına alındığı bildirildi

Çeçenistan'daki operasyonlarda 100 gözaltı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 15:14
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Çeçenistan'ın bazı köylerinde 10 Ocak tarihinde bazı evlere baskınlar düzenlendi.

Yetkililer baskınlarda 100'den fazla gencin gözaltına alındığını açıkladı. Gençlerin telefonlarına el koyan polisin araştırmalara devam ettiği bildirildi.

 
EtiketlerÇeçenistanoperasyon
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