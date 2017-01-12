Çeçenistan'daki operasyonlarda 100 gözaltı

Çeçenistan'ın bazı köylerinde 10 Ocak tarihinde bazı evlere baskınlar düzenlendi.
Yetkililer baskınlarda 100'den fazla gencin gözaltına alındığını açıkladı. Gençlerin telefonlarına el koyan polisin araştırmalara devam ettiği bildirildi.
Çeçenistan'ın bazı köylerinde 10 Ocak tarihinde bazı evlere baskınlar düzenlendi.
Yetkililer baskınlarda 100'den fazla gencin gözaltına alındığını açıkladı. Gençlerin telefonlarına el koyan polisin araştırmalara devam ettiği bildirildi.
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