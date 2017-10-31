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Çeçen savaşçıya suikast

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, araçlarına ateş açılması sonucu Çeçenistan uyruklu Adam Osmayev’in yaralandığını ve eşinin öldüğünü duyurdu.

31 Ekim 2017 Salı 12:13
Çeçen savaşçıya suikast

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Müşaviri Anton Heraşçenko’nun Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre Rus yetkililer tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öldürmeyi planlamakla suçlanan Kiev bölgesindeki Çeçenistan uyruklu Adam Osmayev ve eşi Amina Okuyeva’nın aracına ateş açıldı.

Kurşunlar nedeniyle delik deşik hale gelen aracın içindeki Osmayev yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

"Osmayev yaralı ancak yaşıyor. Şimdi onunla telefonla konuştum" ifadelerini kullanan Heraşçenko, olayı bir suikast girişimi olarak değerlendirdiğini ve soruşturma ekiplerinin olay mahalinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Donbasslı milislere karşı Kiev güçlerinin yanında savaştığı bilinen ikili, 1 Haziran’da Kiev’de başlarına gelen bir suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Osmayev 2012 yılında, dönemin başbakanı Putin ve Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’a suikast hazırlığında bulunduğu şüphesiyle Ukrayna’da gözaltına alınmıştı. Ukrayna mahkemesi Osmayev’in Rusya’ya sınırdışı edilmesine karar vermişti, ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararın aksi yönündeki tavsiyesi üzerine süreç askıya alınmıştı.

Ukrayna’da 2014 yılında iktidarın değişmesinden sonra da Odessa’da bir mahkeme tarafından 2 yıl 9 ay ve 14 gün hapse mahkum edilen Osmayev, bu süreyi mahkeme öncesi dönemde tutuklu geçirdiği için serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasının ardından da Osmayev, eşi Okuyeva ile Donbasslı milislere karşı savaşan ‘gönüllü’ birliğine katılmıştı. Şubat 2015’te de birliğin komutanı olmuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:13
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Amina Okuyeva
  3. Adam Osmayev
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