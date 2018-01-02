Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çebi'ye dev ceza!

PFDK, Beşiktaş asbaşkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

02 Ocak 2018 Salı 15:21
Çebi'ye dev ceza!

İşte PFDK cezaları:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 28.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BUCASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BUCASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu ANIL KARAER'in, 28.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübü tercümanı OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübünün, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu MAICON MARQUES BITENCOURT'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:21
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yılın ilk işlem gününde piyasalarda sert hareket
    1. Yeni yılın ilk işlem gününde..
    2. 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak..
    3. Erdoğan Abdullah Samet Demir'in..
    4. Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya..
    5. Türkiye'de yapılıyor! Dünya peşine düştü
    6. İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
    7. O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu
    8. Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular
    9. Yüzlerce kilo kabloyu çalmaya..
    10. Antalya’nın sosyete pazarı küle döndü
    11. 'Terör örgütü PKK önce silah bıraksın'
    12. Gürcistan hamsisi tezgahta
    13. Beşiktaş KAP'a bildirdi! 96 milyon..
    14. Türkiye rekorunu tazeledi! Sadece bir..
    15. O ülkede siyah renkli arabalar..
    16. Terörist itiraf etti: Yemeklere..
    17. Süre verdiler.. İran'da kritik açıklama
    18. Türkiye ve Muhaliflere karşı kirli..
    19. Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi..
    20. Arabulucuya gitmeyenin davası kabul..
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!