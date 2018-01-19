CBÜ kendi elektriğini üretiyor

Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hazırlanan projenin tamamlanması dolayısıyla Manisa CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde tören yapıldı.

Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversite bünyesinde kurulan enerji santrali ile kentteki enerji santrali sayısının 36’ya ulaştığını söyledi.

Enerji üretiminin önemine değinen Güvençer, “36 enerji santralimizin 23’ü lisanslı, 13’ü lisanssız. Manisa’nın barındırdığı kurulu güç 2 bin 193 megavat. Türkiye’nin genel enerji üretiminin yüzde 2,7’sini, üretim ve tüketim anlamında ise, yüzde 3,7’sini Manisa olarak biz üretiyoruz” dedi.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise güneş enerji santralleriyle ülkenin dışa bağımlılığını azalttığına dikkati çekti.

Çelebi, “Ülke ekonomisine ciddi katkısı var. Bizim özellikle dışa bağımlılığımızın iki kaynağı var. Enerjide dışa bağımlılık, teknolojide dışa bağımlılığın getirdiği dış ticaret açıkları. Bu konuda Türkiye 15 yıllık süre zarfında teknoloji ve Ar-Ge alanında ciddi bir atılım yaptı. Bu konuda dışa bağımlılığımızı hızla azaltıyoruz” dedi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sezai Taşkın da güneş enerji santrallerinin öneminin giderek arttığına işaret ederek, “Manisa ilimizde güneş enerjisi yönüyle yıllık metrekare başına bin 500 ila bin 600 kilovat/saatlik elektrik enerjisine tekabül eden güneş enerjisi ışınımı almaktadır. Bu projeyle yıllık üretilecek enerji miktarımız 500 megavat/saattir. Bu 500 megavat/saat elektrik enerjisi ile yıllık 165 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını öngörmekteyiz. Aynı zamanda yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7-8’lik elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.” ifadelerini kullandı.