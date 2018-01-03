‘Cazibe Merkezleri programı ivedilikle açıklanmalı’

Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırım için sıraya giren 3 bin 500 firma, Cazibe Merkezleri Programı’nın bir an evvel açıklanmasını bekliyor. Program detaylarının belli olmaması sebebiyle umutlar azalırken, yatırımların ertelenmesine sebeb olduğu belirtiliyor.

Terör örgütünün belinin kırıldığı, korku ikliminin yerini huzura bıraktığı Doğu ve Güneydoğu illeri sabırsızlıkla Cazibe Merkezleri Programı’nı bekliyor. 23 ilde ilk etapta 3 bin 500’ü aşkın firmanın 92 milyar lira yatırımını öngören programın henüz açıklanmaması sanayicileri ve tüccarlarını meraklandırdı. Programın gecikmesinden dolayı ötelendiğini söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, bu durumun bölge girişimcilerinin aleyhine olduğunu kaydetti.

YATIRIMCI BEKLEMEDE

Binlerce firmanın Cazibe Merkezleri’ne odaklandığını vurgulayan Kasap, “Doğu ve Güneydoğu illerinde pek çok başvuru var. Bu sayı Mardin’de 380. Başvuru tarafı iyi de bu konuda bir bildirimde bulunulmuyor, bir şey belirtilmiyor. Bu durum tereddütlere neden oluyor. Maalesef başvuran firmalar, tek tek yatırımlarını durdurma, bekleme kararı alıyor” dedi.

SORULARA CEVAP VERİLMELİ

“Yatırımcılar sorularına cevap bulmalı” diyen Kasap, “Kulağımıza gelen duyumlara göre arsa tahsisi, bina inşaatı ve makine alım teşviki kalkacakmış. Ama kredi kullananlara sunulan faiz yardımına dokunulmayacakmış. Öte yandan uygulama 23 ili kapsıyor. Bunlardan 6. Bölge teşvikinden yararlanmayan Malatya gibi şehirler de var. O şehirler de 6. Bölge olarak ele alınacakmış. Kuşkusuz böyle adımlar 6. Bölge illerinin aleyhine olur. Yatırımcı buralara gelmez, 4. veya 5. bölgelere gider” görüşünü savundu.

8 AYDIR BİR HABER YOK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar da, Cazibe Merkezleri Programı’nı duyan 375 firmanın 6 milyar 500 milyon liralık yatırım için başvuru yaptığını belirterek, “Bu firmalar 37 bin eleman istihdam etmeyi planlıyor. Ama 8 aydır bu başvurularla ilgili bir haber alamıyoruz, duyamıyoruz. Program ivedi bir şekilde açıklanmalı” dedi. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ise Cazibe Merkezleri’nin başlarda ilgi gördüğünü hatırlatarak, “Elazığ’da ilk etapta 330 başvuru ve tahmini 20 bini aşkın istihdam ve 2 ila 5 milyar lira yatırım tutarı talebi alındı. Lakin talebe yanıt verilemedi, bu nedenle pek çok yatırımcının iştahı kaçtı” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZLERİ’Nİ BEKLEYEN İLLER

-Diyarbakır (Koordinatör İl),

-Şanlıurfa, l Mardin, l Batman,

-Siirt, l Şırnak

-Elazığ (Koordinatör İl),

-Malatya, l Adıyaman,

-Tunceli, l Bingöll Erzurum (Koordinatör İl),

-Erzincan, l Gümüşhane,

-Bayburtl Van (Koordinatör İl),

-Hakkâri, l Muş, l Bitlis,

-Ardahan, l Kars, l Ağrı, l Iğdır