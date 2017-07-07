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Çaykur Rizespor'dan şike için suç duyurusu

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında oynanan Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike başvurusu yapacak.

07 Temmuz 2017 Cuma 17:49
Çaykur Rizespor'dan şike için suç duyurusu

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Metin Kalkavan, arzu etmedikleri bir pozisyonda ligden düştüklerini hatırlatarak görevlerinin başında olduklarını söyledi. Kalkavan, Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

KÜFÜR EDEN TARAFTARLARI AFFETTİ

Yeşil mavili bazı taraftarların küfür ve hakaretlerden dolayı başlatılan savcılık soruşturmalarına değinen Kalkavan, "Gelişen konjektürde Trabzonsor ve Bursaspor maçının ardından gösterilen reflekse bizimde bir katkımız olması için şikayetçi olduğumuz bütün kişilerle bir kereye mahsus uzlaşma yolunu açacağız. İnsanlardan tek istediğimiz, küfür etmesinler. Biz de şikayetlerimizi geri çektik" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, şunları söyledi:

'TRABZON-RİZE DOSTLUĞU EBEDİDİR'

"Trabzon ve Rize şehirleri arasında düşmanlık oluşturma derdimiz yok. Trabzon - Rize dostluğu ebedidir. Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Bir çok dostumuz var. Bir çok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzonspor'un performansı yüzünden söylenmiştir. Trabzon yönetimine bazı şeyler ilettik. Ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ve menajer ile ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajerde var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır."

'FUTBOL TEMİZ, KİRLETEN İNSANLAR'

Üst ligden alt lig düşmenin kendilerine 10 milyon euro zararı olduğuna dikkat çeken Kalkavan, "Düşmemizin büyük zararı oldu. Çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık. Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız.Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil" dedi.

Kalkavan, Trabzonspor kulübü ile dostluklarının bittiğini de belirterek, Trabzonspor'dan bu yönetimin bedava da olsa vereceği oyuncuyu dahi almayacaklarını ve sportif ilişkileri buzdolabına kaldırdıklarını ifade ederek açıklamalarını tamamladı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 17:49
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  • Hüseyin RizeliHüseyin Rizeli21 dk önce
    Bu ne biçim başlık? Ne demek şike için suç duyurusu? Kim tesbit etmiş, hangi polis hangi emniyet görevlisi banka hesaplarında bilmem hangi takımlara geden 250 bin dolarların hesabını sormuş? Hangi kaleciye hangi mini cooper hediye edilmiş? Rizespor gerçek şike olayları ayyuka çıktığında hangi suç duyurusunda bulundu? Mesela 3 temmuzda Rizelilerin rolünü, Ilhan Ekşioğlu, Davut Dişli ve daha nice Rizelinin rolünü sorguladı mı meselâ?
  • sportsport1 sa önce
    Işinizi gelirse kardeş menfaat dokunursa şike..oda guzel
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