Çaykur Rizespor, Stoch'u istiyor!

Fenerbahçe'de şans bulamayan Miroslav Stoch, sarı-lacivertli takımın sıradaki yolcusu olabilir. Hikmet Karaman'ın ısrarla istediği Stoch için Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye oyuncuyu kiralamak için teklifte bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman, ''En az 3 oyuncu almayı planlıyoruz. Bütün oyuncular kaliteli ve nokta atışı isimler olacak. Biriyle anlaşma sağladık gibi... Hepsi de çok önemli isimler olacak.'' diye konuştu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 5 maça çıkan Stoch, gol veya asist yapma başarısı göstemedi.