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Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor, yarın kıyasıya mücadele edecek.

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçı hangi kanalda?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 18:15
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Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor, yarın kıyasıya mücadele edecek. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 13.30'da Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başlayacak. Maç, Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı-grafikli anlatımı ise fanatik.com.tr'de olacak.

Osmanlıspor, Süper Lig’de 7. sırada

Osmanlıspor, Süper Lig’de 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig 16. hafta programı

25 Aralık Pazar

- 13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor

- 16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor

- 16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor

- 19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

- 19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

26 Aralık Pazartesi

- 19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor

- 20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

 

 
EtiketlerÇaykur RizespoOsmanlısporSpor Toto Süper LigCüneyt ÇakırLig TVfanatik.com.tr
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