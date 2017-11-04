Çayeli'nden öteye 'bisiklet'le gittiler

Çayeli Bisiklet Kulübü ev sahipliğinde organize edilen yarışlar, ilçe merkezinde Hopa Caddesi'nde yapıldı.

Yarışlara 15 ilden yıldızlar kategorisinde 32, gençlerde 30 ve büyüklerde 50 sporcu katıldı.

Yıldızlarda Melih Çetin, gençlerde Eşref Batuhan Tercan, büyüklerde ise Muhammet Atalay birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcu bir toplum oluşturmak ve bisikleti sevdirmek istediklerini söyledi.

Bisikletin önemine vurgu yapan Küçükbakırcı, "Sporu sevenlerin, bisiklete ilgi duyanların önünü açmak istiyoruz. Hava ve etap son derece uygun. Gelecek yıllarda Çayeli etabını uluslararası hale getirmek için uğraşacağız. Bu sene yetiştiremedik. Gelecek sezon inşallah bunu başarmış olacağız." diye konuştu.

Küçükbakırcı, sporcu azlığına da dikkati çekerek, "Sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Bunun için belediyelerin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Bu yıl için bin olan yarışçı sayımızı, 4 yıl sonunda 5 bine ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.